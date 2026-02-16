Stern Pinball совместно с The Pokémon Company представили официальную машину Pokémon: в игре есть аниматронный Пикачу, экран с отрывками мультсериала, звуковая тема и возможность «поймать» до 182 покемонов — но начали продажи с ценника в $6,999, что делает эту вещь в первую очередь предметом для коллекционеров и аркад, а не для детской комнаты.

Цена и версии машин

Stern выпустил три конфигурации: Pro, Premium и Limited Edition. Стартовая цена — $6,999; максимальная — $12,999 за одну из 750 машин Limited Edition, куда входит плунжер в форме Master Ball, пронумированная табличка и сертификат подлинности. Машина подключается к фирменному приложению Stern Pinball для ведения покедекса и прогресса.

Поймать можно до 182 покемонов (в основном из региона Канто).

Аниматронный Пикачу, монитор с отрывками мультфильма и встроенные динамики с тематикой.

Три версии: Pro / Premium / Limited Edition; LE ограничена 750 экземплярами.

Кому это выгодно

Выигрывают Stern и владельцы лицензии: крупные тиражи с премиальными сериями приносят привычную маржу производителей пинболов. Коллекционеры и ретро‑энтузиасты тоже в выигрыше — лимитки всегда дорожают на вторичном рынке. Проигрывают случайные фанаты и семьи: цена и размер машины делают её недоступной для большинства покупателей, а основной путь к игре — аркады и боулинг‑центры.

Это продолжение тренда: бренды массово монетизируют ностальгию через дорогие физические товары — от винила до тематических автоматов. Stern уже работал с крупными франшизами и знает, как продавать такие коллекционные модели, но Pokémon выводит стратегию на новый уровень благодаря универсальной узнаваемости персонажей.

Куда пойдут такие машины

Часть машин окажется в частных коллекциях, часть — в розничных аркадах и боулингах, где владельцы окупают вложения платой за игру. Вопрос в том, станет ли это массовым явлением лицензированных премиум‑пинболов или останется нишей для фанатов и инвесторов. Скорее всего, обе модели будут жить параллельно: дорогие лимитки для коллекций и более доступные версии для коммерческих площадок.



