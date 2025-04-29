Компания Hugging Face представила новый проект — роботизированную руку SO-101, которую можно напечатать на 3D-принтере. Проект продолжает развитие идеи, заложенной в предыдущей модели SO-100, и, по словам разработчиков, собрать устройство можно всего за $100.

Что собой представляет Hugging Face SO-101

SO-101 — это роботизированная рука с напечатанным на 3D-принтере корпусом. Конечно, напечатать всю конструкцию полностью не получится: для работы потребуется дополнительно приобрести сервоприводы, электронику и некоторые механические детали.

По данным TechCrunch, сооснователь и CEO Hugging Face Клем Деланг сообщил в соцсетях, что стоимость проекта варьируется от $100 до $500. Всё зависит от того, насколько комплект готов к сборке и в какой стране вы находитесь.

SO-101 полностью совместима с экосистемами Hugging Face, LeRobot и Pollen Robotics, что особенно удобно для тех, кто уже работает с этими платформами.

Как собрать SO-101

Все инструкции, файлы для печати и список необходимых компонентов доступны на официальной странице проекта на GitHub. Среди ключевых элементов — сервоприводы STS3215 Servo 7.4V, которые можно заказать, например, через Aliexpress.

Важно учитывать, что при заказе компонентов из Китая могут применяться таможенные пошлины, особенно для покупателей из США.

Больше идей для 3D-печати

Если вам интересна тема доступной робототехники, стоит обратить внимание и на другие проекты. Например, существует 3D-печатаемый робот, который может передвигаться без электроники — ему нужен только газовый баллон. Стоимость такого проекта составляет около $20.

А если хочется украсить дом интересными устройствами, можно собрать, например, «сердитого» робота, реагирующего на плохое качество воздуха в помещении, или милого тайм-менеджера на базе Raspberry Pi в стиле Помидоро.