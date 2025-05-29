Elegoo подтвердила запуск системы автоматической смены филамента для цветной 3D-печати в серии принтеров Centauri. Новая технология будет доступна в третьем квартале 2025 года и станет первой в отрасли, предлагающей открытый стандарт RFID для управления филаментом.

Открытая RFID-система изменит управление филаментом

Сейчас крупные производители, включая Bambu Lab, Creality и Anycubic, используют RFID-метки в катушках филамента для передачи данных о типе материала, цвете и других характеристиках. Однако эти решения работают только в рамках закрытых экосистем: каждая компания поддерживает лишь свои метки, а использование сторонних расходников затруднено.

Elegoo предлагает полностью открытую архитектуру RFID. Метки будут хранить информацию о типе, цвете, бренде и оставшемся весе филамента. В компании заявляют, что структура данных уже опубликована на GitHub. Пользователи смогут создавать или модифицировать метки под собственные задачи, а также разрабатывать совместимые расходные материалы. Elegoo подчеркивает, что цель системы — развитие совместимости между брендами и поддержка отраслевых стандартов.

«Мы стремимся создать гибкую, интеллектуальную и открытую экосистему RFID, которая станет результатом совместной работы с сообществом», — говорится в заявлении компании. Elegoo активно собирает отзывы через GitHub и социальные сети, чтобы доработать структуру тегов и учесть предложения пользователей.

Возможности автоматической смены филамента

Новая функция позволит загружать несколько катушек с филаментом разных цветов и автоматически переключаться между ними во время печати. Это сократит время подготовки моделей и упростит процесс печати сложных многослойных или цветных объектов.

Использование открытого RFID стандарта также поможет избежать привязки к расходным материалам одного производителя. Как отмечают пользователи Bambu Lab, система с RFID часто вводит в заблуждение, создавая впечатление, что принтеры поддерживают только собственные катушки.

Почему это важно

Внедрение открытой RFID-системы позволит пользователям легче ориентироваться в материалах, а разработчикам — создавать новые решения для управления печатью. Например, можно будет добавлять теги на уже имеющиеся катушки или автоматически настраивать параметры печати в слайсере без необходимости вручную проверять данные на катушках и в AMS.

По мнению экспертов, открытые стандарты RFID могут стать шагом к унификации рынка 3D-печати и стимулировать разработку новых функций для многоцветной печати и автоматизации процессов.