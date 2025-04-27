В городе Браунсвилл, штат Техас, завтра начнет работу первая в США кофейня Starbucks, построенная с помощью 3D-печати. Новый павильон площадью 130 квадратных метров будет обслуживать посетителей через окно выдачи заказов и для самовывоза.

Компания Peri 3D Construction из Германии завершила строительство объекта в конце 2024 года, использовав принтер BOD2 от Cobod для печати бетонных конструкций. Starbucks в Браунсвилле стал одной из первых коммерческих точек, созданных с помощью такой технологии.

Как работает строительная 3D-печать

В отличие от привычных настольных 3D-принтеров, которые печатают пластиковыми нитями, строительные модели используют бетоноподобные смеси. Процесс идет в значительно большем масштабе, а сами конструкции создаются послойно при помощи робота.

Новая кофейня Starbucks в Браунсвилле получилась компактной. Площадь здания составляет около 1400 квадратных футов (примерно 130 квадратных метров). Внутри оборудованы только зона для выдачи мобильных заказов и окно для обслуживания на автомобиле. Помещения для посадки гостей не предусмотрено. Судя по установленным табличкам, оформить заказ на месте, войдя в кофейню, также нельзя.

Координаты нового объекта: 2491 Boca Chica Blvd, Brownsville, TX 78521.

Будущее 3D-печати в строительстве

За последние три года компания Cobod поставила более 50 3D-принтеров BOD2 по всему миру. Сейчас их активно используют не только для коммерческого строительства, но и для возведения жилых домов, создания умных зданий, в образовательных учреждениях и для разработки новых строительных материалов.

Хотя технология впечатляет масштабами, качество поверхности 3D-печатных зданий пока уступает более мелким изделиям на настольных 3D-принтерах. На фотографиях видно характерное послойное нанесение бетона, небольшие перекосы и неровности между соединениями слоев. Материал иногда продолжает растекаться после укладки, что добавляет шероховатость внешнему виду.

Тем не менее 3D-печать открывает перед строительной отраслью новые возможности — и первая кофейня Starbucks, созданная по этой технологии, наверняка станет только началом масштабного применения подобных решений.