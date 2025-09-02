Презентация Apple состоится уже 9 сентября, и вместе с iPhone 17 и Apple Watch Series 11 ожидается анонс новых AirPods Pro 3. Однако, по данным инсайдеров, не все новые возможности гарнитуры будут доступны на старте продаж.

Какие датчики появятся в AirPods Pro 3

Согласно утечке, AirPods Pro 3 получат два новых сенсора для здоровья:





датчик сердечного ритма — функция давно обсуждается и уже появилась в Beats Powerbeats Pro 2;

— функция давно обсуждается и уже появилась в Beats Powerbeats Pro 2; датчик температуры — также упоминался ранее, теперь источник подтверждает его наличие.

Таким образом, Apple продолжает превращать наушники в устройство не только для прослушивания музыки, но и для мониторинга состояния здоровья. Напомним, осенью прошлого года AirPods Pro получили функции аудиометрии и слухового аппарата медицинского уровня.

Ждать ли «живого перевода»

Ранее Bloomberg и 9to5Mac сообщали, что Apple работает над функцией live translation для AirPods. Более того, в коде iOS уже находили намёки на её тестирование.





Однако новый источник утверждает, что технология пока не готова:

функция может быть представлена формально, но станет доступна только позже — через обновление ПО;

не исключено, что Apple вовсе отложит её запуск, как уже сделала с частью «умных» функций Siri в рамках Apple Intelligence.

Чего ждать от презентации Apple

Пока у Apple нет официальных подтверждений о новых функциях AirPods Pro 3. Вероятно, компания анонсирует часть возможностей и оставит их в статусе «beta» до окончательной готовности.





Окончательные ответы появятся уже на следующей неделе, когда состоится презентация Apple.