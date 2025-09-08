Xiaomi расширила линейку устройств под брендом Mijia, выпустив новую электрическую зубную щётку Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro. Продажи стартуют 10 сентября в онлайн-магазине компании, цена составит 269 юаней (около 38 долларов).

Новинка оснащена серво-соническим мотором с 60-градусными колебательными движениями, которые, по словам Xiaomi, имитируют технику чистки Bass. Такой режим увеличивает зону охвата до трёх раз по сравнению с предыдущими моделями. Также щётка получила встроенный шестикоординатный гироскоп, который определяет поверхность зубов и обеспечивает зональную чистку.





На корпусе установлен цветной LCD-дисплей, отображающий время чистки, покрытие и уровень налёта в реальном времени. Щётка оборудована датчиком давления: при слишком сильном нажатии она подаёт световой сигнал, вибрирует и автоматически снижает мощность, чтобы защитить дёсны.

В комплект входят две насадки: стандартная с двойными вихревыми элементами и серповидной щетиной для удаления налёта, а также мягкая — для ухода за дёснами. У обеих насадок щетина со временем меняет цвет, сигнализируя о необходимости замены.





С помощью приложения Mijia пользователи могут настраивать режимы работы, управлять мощностью и движениями, а также получать подробные отчёты о чистке: длительность, давление и зоны риска образования налёта.

Щётка выполнена в цельном корпусе с керамическим покрытием и металлической окантовкой вокруг дисплея. Доступные цвета — фиолетовый, синий и белый. Устройство соответствует стандарту водозащиты IPX8, имеет функцию блокировки при транспортировке и запоминает последний режим работы.





Автономность достигает 180 дней в мягком режиме и 100 дней в стандартном. Зарядка осуществляется через порт USB-C: двух минут подзарядки достаточно для одной чистки.