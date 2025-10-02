Qualcomm одержала «полную победу» в судебном разбирательстве с Arm, начавшемся ещё в 2022 году. Поводом для конфликта стал иск Arm о нарушении контракта: компания обвинила Qualcomm в неправомерном использовании технологий Nuvia после её приобретения и применении этих разработок в создании собственных ядер Phoenix.

Разбирательство длилось несколько лет и наконец завершилось. Окружной суд США в Делавэре отклонил последнее оставшееся требование Arm против Qualcomm и Nuvia, встав на сторону Nuvia.

Это решение продолжает победную серию Qualcomm. Ещё в декабре 2024 года присяжные единогласно признали, что компания не нарушила лицензионное соглашение Nuvia с Arm. Суд подтвердил, что дизайн CPU-ядер, полученный при покупке Nuvia, корректно лицензирован в рамках уже существующей лицензии Qualcomm с Arm. Сегодняшнее постановление окончательно закрепило этот вердикт и отклонило запрос Arm на новый процесс.

Таким образом, судебная тяжба полностью завершена. Qualcomm заявила, что этот результат подтверждает её способность «развивать инновации в полупроводниковой индустрии и решать важнейшие технологические вызовы современности».

Однако точку в отношениях компаний ставить рано. Отдельный иск Qualcomm против Arm, в котором речь идёт о нарушении договора, «неправомерном вмешательстве в отношения с клиентами» и «систематических попытках мешать инновациям ради продвижения собственных продуктов Arm», остаётся открытым.



