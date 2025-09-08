На автосалоне в Мюнхене Skoda представила прототип своего самого дешёвого электромобиля — кроссовера Epic. Машина близка к серийной версии и станет первым автомобилем бренда, который полностью воплотит новый фирменный стиль Modern Solid.

Цена и позиционирование

Skoda Epic займёт в линейке место ниже Enyaq и по стоимости будет сопоставим с бензиновым Kamiq. Цена новинки в Европе составит около 25 тысяч евро (примерно 2,4 млн рублей).





Дизайн и размеры

Модель создана на базе шоу-кара 2024 года, но отличается более реалистичными бамперами, изменёнными зеркалами и новыми дисками.

Основные параметры:

длина кузова — 4,1 м ;

; вместимость — 5 пассажиров ;

; объём багажника — 475 литров.

Экстерьер выполнен в новом стиле Modern Solid. Ключевой элемент — передняя часть Tech-Deck Face с Т-образными светодиодными ДХО. На выставке Epic показали в матовом оттенке Cashmere, дополненном серым цветом Cosmo Grey.





Интерьер и оснащение

Фотографий салона пока нет, но, по данным СМИ, часть решений позаимствована у Volkswagen ID.Cross. Это значит, что в оснащение войдут:

11-дюймовая цифровая панель приборов ;

; 13-дюймовый экран мультимедиа ;

; блок физических клавиш под дисплеем;

под дисплеем; беспроводная зарядка;

фирменные решения Simply Clever: скрытые ниши, крючки и дополнительные отсеки.

Платформа и техника

В основе модели лежит «тележка» MEB+, которую Epic разделит с Volkswagen ID.Cross и Cupra Raval.

Официально заявлено:





запас хода — 425 км (на 5 км больше, чем у ID.Cross);

(на 5 км больше, чем у ID.Cross); привод — передний;

мощность электромотора — около 211 л.с. (по предварительным данным).

Когда выйдет Skoda Epic

Выпуск серийной версии Skoda Epic стартует в 2026 году на заводе Volkswagen в Наварре (Испания).