На автосалоне в Мюнхене Skoda представила прототип своего самого дешёвого электромобиля — кроссовера Epic. Машина близка к серийной версии и станет первым автомобилем бренда, который полностью воплотит новый фирменный стиль Modern Solid.
Цена и позиционирование
Skoda Epic займёт в линейке место ниже Enyaq и по стоимости будет сопоставим с бензиновым Kamiq. Цена новинки в Европе составит около 25 тысяч евро (примерно 2,4 млн рублей).
Дизайн и размеры
Модель создана на базе шоу-кара 2024 года, но отличается более реалистичными бамперами, изменёнными зеркалами и новыми дисками.
Основные параметры:
- длина кузова — 4,1 м;
- вместимость — 5 пассажиров;
- объём багажника — 475 литров.
Экстерьер выполнен в новом стиле Modern Solid. Ключевой элемент — передняя часть Tech-Deck Face с Т-образными светодиодными ДХО. На выставке Epic показали в матовом оттенке Cashmere, дополненном серым цветом Cosmo Grey.
Интерьер и оснащение
Фотографий салона пока нет, но, по данным СМИ, часть решений позаимствована у Volkswagen ID.Cross. Это значит, что в оснащение войдут:
- 11-дюймовая цифровая панель приборов;
- 13-дюймовый экран мультимедиа;
- блок физических клавиш под дисплеем;
- беспроводная зарядка;
- фирменные решения Simply Clever: скрытые ниши, крючки и дополнительные отсеки.
Платформа и техника
В основе модели лежит «тележка» MEB+, которую Epic разделит с Volkswagen ID.Cross и Cupra Raval.
Официально заявлено:
- запас хода — 425 км (на 5 км больше, чем у ID.Cross);
- привод — передний;
- мощность электромотора — около 211 л.с. (по предварительным данным).
Когда выйдет Skoda Epic
Выпуск серийной версии Skoda Epic стартует в 2026 году на заводе Volkswagen в Наварре (Испания).