На автосалоне в Мюнхене Skoda представила прототип своего самого дешёвого электромобиля — кроссовера Epic. Машина близка к серийной версии и станет первым автомобилем бренда, который полностью воплотит новый фирменный стиль Modern Solid.

Содержание
1. Цена и позиционирование
2. Дизайн и размеры
3. Интерьер и оснащение
4. Платформа и техника
5. Когда выйдет Skoda Epic

Цена и позиционирование

Skoda Epic займёт в линейке место ниже Enyaq и по стоимости будет сопоставим с бензиновым Kamiq. Цена новинки в Европе составит около 25 тысяч евро (примерно 2,4 млн рублей).


Дизайн и размеры

Модель создана на базе шоу-кара 2024 года, но отличается более реалистичными бамперами, изменёнными зеркалами и новыми дисками.
Основные параметры:

  • длина кузова — 4,1 м;
  • вместимость — 5 пассажиров;
  • объём багажника — 475 литров.

Экстерьер выполнен в новом стиле Modern Solid. Ключевой элемент — передняя часть Tech-Deck Face с Т-образными светодиодными ДХО. На выставке Epic показали в матовом оттенке Cashmere, дополненном серым цветом Cosmo Grey.


Интерьер и оснащение

Фотографий салона пока нет, но, по данным СМИ, часть решений позаимствована у Volkswagen ID.Cross. Это значит, что в оснащение войдут:

  • 11-дюймовая цифровая панель приборов;
  • 13-дюймовый экран мультимедиа;
  • блок физических клавиш под дисплеем;
  • беспроводная зарядка;
  • фирменные решения Simply Clever: скрытые ниши, крючки и дополнительные отсеки.
Платформа и техника

В основе модели лежит «тележка» MEB+, которую Epic разделит с Volkswagen ID.Cross и Cupra Raval.
Официально заявлено:


  • запас хода — 425 км (на 5 км больше, чем у ID.Cross);
  • привод — передний;
  • мощность электромотора — около 211 л.с. (по предварительным данным).

Когда выйдет Skoda Epic

Выпуск серийной версии Skoda Epic стартует в 2026 году на заводе Volkswagen в Наварре (Испания).

