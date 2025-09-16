В России запущено производство китайского кроссовера Omoda C7. Сборка модели налажена на калининградском заводе «Автотор», сообщает портал «Китайские автомобили». Для локальной версии уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — обязательный документ для продаж на российском рынке.

Производство и сертификация

Фактически выпуск начался раньше: первые автомобили сошли с конвейера ещё в августе. Оформлением ОТТС для российской сборки занималась компания «Балтавто», связанная с «Автотором».





Чтобы наладить выпуск C7, завод модернизировали: установили роботизированные линии сварки и ввели в строй новый окрасочный комплекс, рассчитанный на обработку до 200 тысяч кузовов в год.

Ранее оставалось неясным, где именно Omoda будет собирать C7. Первоначально модель сертифицировали для производства на калужском заводе «АГК» (бывшем предприятии Volkswagen), где сейчас выпускают кроссоверы марки Tenet — фактически автомобили Chery с другими эмблемами.





Доступность на рынке

На российском рынке Omoda C7 появился ещё в мае 2024 года, но до последнего времени автомобили поставлялись напрямую из Китая.

Кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. (275 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.





Стоимость модели в зависимости от комплектации составляет от 3 109 900 до 3 659 900 рублей без учёта скидок.