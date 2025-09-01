Французский дизайнер интерьеров Skoda Жюльен Петитсеньер показал современное видение культового пикапа Felicia Fun, выпускавшегося в 1990-х годах. Его проект вдохновлён пляжной эстетикой Майами и выполнен в актуальном фирменном стиле марки.

Как создавался концепт

Работа над проектом заняла около двух недель: дизайнер экспериментировал с инструментами искусственного интеллекта, а затем вручную дорабатывал детали. В основе лежит стиль Modern Solid, который Skoda использует в новых моделях.





Внешний облик

Концептуальная Skoda Felicia Fun сохранила двухдверную компоновку и компактную грузовую платформу, но получила более широкую колею, аэродинамичный силуэт и массивные диски. Передняя часть вдохновлена концептом Vision 7S 2022 года с тонкой светодиодной оптикой.

Жёлтый кузов защищён пластиковыми накладками, а розовые акценты создают настроение 90-х и отсылают к пляжной культуре Майами.





Интерьер и особенности

В отличие от оригинала, новый концепт лишился сдвижной задней стенки салона с дополнительными сиденьями. Внутри установлен цифровой кокпит с рамкой, напоминающей старые ЭЛТ-мониторы. Электрическая силовая установка подчёркивает современный характер модели.

Исторический контекст

Оригинальная Skoda Felicia Fun выпускалась с 1995 по 2000 годы. За это время было собрано около 4 тысяч машин, все — ярко-жёлтого цвета. Модель позиционировалась как автомобиль для молодых и активных семей, совмещающий практичность и яркий образ.



