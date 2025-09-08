Компания Changan Motors Rus продолжает укреплять позиции на российском рынке. В августе бренд объявил о присоединении семи новых партнёров, что позволило расширить присутствие в ключевых регионах страны и впервые выйти в Коломну.

Семь новых дилеров Changan

К сети Changan присоединились автодилеры, входящие в число лидеров региональных рынков:





РОЛЬФ (Москва) — один из крупнейших автомобильных холдингов России, входящий в топ-5 дилерских групп страны;

(Москва) — один из крупнейших автомобильных холдингов России, входящий в топ-5 дилерских групп страны; Феникс-Авто Премиум (Омск) — значимый игрок в Сибирском федеральном округе;

(Омск) — значимый игрок в Сибирском федеральном округе; Арконт-В (Краснодар) — представленный также другими премиальными марками;

(Краснодар) — представленный также другими премиальными марками; Транстехсервис (Казань) — один из ведущих дилеров Приволжья;

(Казань) — один из ведущих дилеров Приволжья; Эксперт Авто Оренбург (Ставрополь);

(Ставрополь); Фастар (Новосибирск);

(Новосибирск); КОРС Новомосковск (Коломна) — обеспечил выход бренда на новый рынок.

Компания отмечает, что сотрудничество с такими сильными партнёрами позволит усилить охват и повысить уровень сервиса для клиентов по всей стране.

Дилерская сеть Changan превысила 200 партнёров

Присоединение семи новых компаний стало важным этапом в развитии Changan в России. По итогам августа дилерская сеть бренда насчитывает уже 204 официальных партнёра.





Активное расширение отражает стратегию роста Changan: за последние три года продажи автомобилей марки в России демонстрируют устойчивую положительную динамику. Привлечение крупных игроков с безупречной репутацией и широкой клиентской базой напрямую влияет на доверие к бренду и рост продаж.