Рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России от 5,3 млн рублей. Цена указана в официальном прайс-листе марки. Производство модели на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало в январе 2025 года, однако сроки начала продаж пока не раскрываются.
Технические характеристики BAIC BJ60
Российская версия BJ60 оснащена 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. (400 Н·м), работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Силовая установка выполнена по технологии «мягкого гибрида» — дополнительный электромотор на 14 л.с. выполняет функцию стартера и снижает нагрузку на ДВС.
Габариты внедорожника:
- длина — 5040 мм,
- колесная база — 2820 мм.
Привод — Part-Time с подключаемым передним мостом. Также доступны понижающая передача и блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов.
Оснащение и опции
BAIC BJ60 в базовой комплектации для России получит:
- диодную оптику и 18-дюймовые колёсные диски;
- панорамную крышу с электроприводом;
- цифровую приборную панель (10″) и мультимедиа с экраном 13″;
- беспроводную зарядку для смартфона;
- трёхзонный климат-контроль;
- аудиосистему с 12 динамиками;
- систему кругового обзора;
- подогрев лобового стекла и всех сидений;
- электрорегулировку передних кресел.
Внедорожник также оснащён набором электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга слепых зон.