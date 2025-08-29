Рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России от 5,3 млн рублей. Цена указана в официальном прайс-листе марки. Производство модели на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало в январе 2025 года, однако сроки начала продаж пока не раскрываются.

Технические характеристики BAIC BJ60

Российская версия BJ60 оснащена 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. (400 Н·м), работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Силовая установка выполнена по технологии «мягкого гибрида» — дополнительный электромотор на 14 л.с. выполняет функцию стартера и снижает нагрузку на ДВС.





Габариты внедорожника:

длина — 5040 мм,

колесная база — 2820 мм.

Привод — Part-Time с подключаемым передним мостом. Также доступны понижающая передача и блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов.





Оснащение и опции

BAIC BJ60 в базовой комплектации для России получит:

диодную оптику и 18-дюймовые колёсные диски;

панорамную крышу с электроприводом;

цифровую приборную панель (10″) и мультимедиа с экраном 13″;

беспроводную зарядку для смартфона;

трёхзонный климат-контроль;

аудиосистему с 12 динамиками;

систему кругового обзора;

подогрев лобового стекла и всех сидений;

электрорегулировку передних кресел.

Внедорожник также оснащён набором электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга слепых зон.



