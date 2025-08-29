aqablf79ohqfx1jauxokdkaccrfr6opyzfwezlm4ncwuxvckupoqzyklgyscuk0nsbgqdqya2 qeyumzkq 07t5h1qk
Автор:

Рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России от 5,3 млн рублей. Цена указана в официальном прайс-листе марки. Производство модели на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало в январе 2025 года, однако сроки начала продаж пока не раскрываются.

Технические характеристики BAIC BJ60

Российская версия BJ60 оснащена 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. (400 Н·м), работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Силовая установка выполнена по технологии «мягкого гибрида» — дополнительный электромотор на 14 л.с. выполняет функцию стартера и снижает нагрузку на ДВС.


Габариты внедорожника:

  • длина — 5040 мм,
  • колесная база — 2820 мм.

Привод — Part-Time с подключаемым передним мостом. Также доступны понижающая передача и блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов.


aqablc1efrwbbf8goj78cjaroyzfpdsqzgax5xkivbxi2v2q6of awj1zqnrkj4u7 ly1ui5kiqgp3eegxv4b4oevsm

Оснащение и опции

BAIC BJ60 в базовой комплектации для России получит:

  • диодную оптику и 18-дюймовые колёсные диски;
  • панорамную крышу с электроприводом;
  • цифровую приборную панель (10″) и мультимедиа с экраном 13″;
  • беспроводную зарядку для смартфона;
  • трёхзонный климат-контроль;
  • аудиосистему с 12 динамиками;
  • систему кругового обзора;
  • подогрев лобового стекла и всех сидений;
  • электрорегулировку передних кресел.

Внедорожник также оснащён набором электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга слепых зон.


Ещё по теме:

Комментарии запрещены.