Компания Audi пересмотрела свои планы и отменила выпуск полностью электрической версии RS6 e-tron. Об этом сообщает издание Top Gear со ссылкой на источники в немецком автопроизводителе.

Почему проект закрыли

По данным инсайдеров, разработка RS6 e-tron велась, а её отдельные компоненты использовались на тестовых прототипах A6 e-tron, которые попадали в объективы фотошпионов. Однако низкий спрос на мощные электромобили заставил Audi отказаться от серийного производства этой модели.





Таким образом, самой мощной электрической версией в линейке остаётся Audi S6 e-tron. Автомобиль построен на платформе Premium Platform Electric (PPE), созданной совместно с Porsche. Он оснащён двухмоторной полноприводной системой мощностью до 550 л.с. и аккумулятором на 100 кВт·ч, обеспечивающим запас хода от 640 до 670 км.

Что будет с RS-линейкой

Несмотря на отказ от электрического RS6 e-tron, бренд не сворачивает спортивное направление. Audi готовит к премьере RS6 Avant нового поколения, который станет прямым конкурентом BMW M5 Touring.





Будущий универсал получит агрессивный RS-дизайн с крупными воздухозаборниками, расширенными крыльями и фирменными овальными сдвоенными патрубками выхлопной системы. В основе силовой установки, по предварительным данным, будет гибрид на базе V6 или V8.