Google обновляет интерфейс Android Auto, и это затронет не только внешний вид — изменения могут нарушить привычную навигацию по медиаплееру.

Медиаинтерфейс в автомобиле должен быть максимально удобным. Но предстоящий редизайн Android Auto может спутать карты тем, кто уже привык к расположению кнопок «Назад», «Пауза» и «Вперёд». Хотя новая схема управления будет логичнее для водителей в леворульных странах, сначала она может вызвать раздражение.

Что изменится в медиаплеере Android Auto

Информация о редизайне появилась благодаря утечкам интерфейса, которые уже давно сопровождают подготовку Google к запуску нового голосового помощника Gemini. Этот ИИ приходит на смену Google Assistant и уже начинает появляться в разных продуктах компании — включая Android Auto.

Но теперь стало известно о другом изменении: медиа-карточка на главном экране Android Auto получает переработанный дизайн.

Главное нововведение — кнопка воспроизведения/паузы перемещается в крайнее левое положение, ближе к водителю. Рядом с ней размещаются кнопки «Назад» и «Вперёд». Такой порядок управления логичен и безопаснее — особенно при вождении, когда важно минимизировать время на навигацию.

Также изменится визуальное оформление: кнопка «Пауза» будет выделяться в более крупном «пилюлеобразном» блоке, цвет которого подстраивается под обложку трека или альбома. Это сделает её более заметной и удобной для быстрого доступа.

Какие приложения это затронет

На скриншотах утечки видно, как изменился интерфейс при воспроизведении музыки в Spotify. Но это не частный случай — аналогичное расположение кнопок замечено и в YouTube Music. Это значит, что редизайн распространяется на весь медиаплеер Android Auto, вне зависимости от конкретного приложения.

Почему это может раздражать

Хотя изменение продиктовано логикой и безопасностью, оно наверняка сломает мышечную память многих пользователей. Перестройка управления потребует времени — и первые недели после обновления могут быть неудобными. Особенно для тех, кто слушает музыку или подкасты за рулём ежедневно.

Тем не менее, если следовать логике Google, основная цель — улучшить взаимодействие с системой именно во время вождения. А к новой схеме, как обычно, все в итоге привыкнут.