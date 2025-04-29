Meta* объединила управление умными очками Ray-Ban с новым приложением Meta* AI, сделав искусственный интеллект центральным элементом всей своей носимой экосистемы. Обновление совпало с проведением первой AI-конференции компании — LlamaCon — и демонстрирует стратегический сдвиг в сторону более глубокой интеграции ИИ в повседневные устройства.

Приложение Meta * AI: конкуренция с ChatGPT и Google Gemini

Приложение Meta* AI — это прямой конкурент ChatGPT и Google Gemini. Оно позволяет пользователям вести диалог с искусственным интеллектом, получать ответы на вопросы, просматривать тренды, а также использовать подсказки и генеративные функции. При этом неважно, есть ли у вас умные очки Meta* — приложение позиционируется как полноценный ИИ-инструмент для смартфонов.

По словам Марка Цукерберга, опубликованным в Instagram*, Meta* AI уже используется более чем миллиардом пользователей ежемесячно в других приложениях компании. Новый standalone-продукт — логичное продолжение этого роста.

Очки становятся дополнением, а не центром

Ранее управление умными очками Meta* Ray-Ban осуществлялось через приложение Meta* View, но теперь все функции перенесены в Meta* AI. В интерфейсе доступны вкладки для настройки очков, выгрузки фото и видео, а также управления подключением. Таким образом, приложение выполняет двойную функцию — ИИ-ассистента и центра управления носимым устройством.

Однако ключевой акцент сделан именно на AI. Даже если пользователь не владеет очками, он может использовать Meta* AI как обычное ИИ-приложение. Это говорит о смене приоритета: теперь очки — это лишь «расширение» Meta* AI, а не самостоятельное устройство.

Что дальше: AR, VR и следующий шаг

Возникает закономерный вопрос: как Meta* AI сочетается с другими проектами компании, например Horizon и гарнитурами Quest? Пока что — почти никак. Horizon остаётся платформой для социальных миров и аватаров, с упором на VR-игры, а Meta* AI фокусируется на генеративном интеллекте, фото- и видеоанализе.

Но в перспективе ожидается сближение этих направлений. Meta* уже работает над продвинутыми AR-очками Orion с дисплеями и нейроинтерфейсами. Их релиз может состояться осенью, а цена, по слухам, превысит $1000. В таких устройствах ИИ и дополненная реальность объединятся в единую платформу.

Meta * делает ставку на ИИ — вне зависимости от формата

Сегодняшняя стратегия Meta* чётко отражает главный приоритет компании: искусственный интеллект становится самостоятельным продуктом, а не просто функцией очков, гарнитур или мессенджеров. Meta* AI — это шаг в сторону универсальной AI-платформы, которая будет работать в телефоне, в очках и, возможно, в других устройствах уже в ближайшие годы.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.