Компания Meta* вскоре расширит линейку смарт-очков: вместо одной модели текущего поколения появятся две. К уже существующим Ray-Ban добавятся умные очки от Oakley с обновлёнными характеристиками.

Хотя умные очки Oakley ещё не вышли на рынок, Meta* раскрыла некоторые детали, указывающие на то, что это не просто косметическое обновление. Очки получат значительные аппаратные улучшения.

Пока полные спецификации Oakley неизвестны, но уже можно выделить ключевые отличия. Это поможет решить, стоит ли покупать Ray-Ban сейчас или подождать около месяца до поступления Oakley в продажу. Либо попытаться оформить предзаказ на ограниченную серию, которая станет доступна 11 июля.

Более спортивный дизайн

Самое очевидное отличие — внешний вид. Вместо культового дизайна Wayfarer от Ray-Ban или вариантов Headliner и Skyler, Oakley предлагает модель HSTN (произносится как «хау-стун»).





Дизайн HSTN более угловатый, а линзы доступны не только в стандартных вариантах (прозрачные, затемнённые, переходные), но и с технологией PRIZM. Эти линзы усиливают контрастность и адаптированы под разные виды спорта, сочетая функциональность и стиль.

Однако, как и в случае с Ray-Ban, премиальные линзы PRIZM и Transition увеличат стоимость очков.





Улучшенное качество камеры

На бумаге камеры Ray-Ban и Oakley выглядят одинаково: 12 Мп и пять микрофонов. Но Oakley способны записывать видео в 3K — это выше, чем Full HD (1440×1920) у Ray-Ban.

Это говорит о том, что в Oakley улучшена оптическая система или обработка видео. Пока Ray-Ban не получат обновление, Oakley станут лучшим выбором для тех, кому важно качество съёмки.





Увеличенное время автономной работы

Главный недостаток Ray-Ban — время работы. При обычном использовании (музыка, вопросы к ИИ) очки работают около 4 часов, при активной съёмке — до 2 часов, а при воспроизведении аудио — чуть больше 5 часов.

Oakley обещают до 8 часов в стандартном режиме, но время воспроизведения звука остаётся на уровне 5 часов. Возможно, это связано с более эффективными компонентами или увеличенной батареей.

Чехол для зарядки у обеих моделей восстанавливает 50% заряда за 22 минуты, но Oakley предлагает до 48 часов дополнительной энергии против 36 часов у Ray-Ban.

Более высокая цена

Ray-Ban остаются более доступными: базовая версия стоит от $299 / £299

Oakley стартуют с $399 / £399

Доплата за премиальные линзы:

Ray-Ban :

: Поляризованные — $329 / £329

Transition — $379 / £379

Oakley :

: Ограниченная серия с PRIZM — $499 / £499

(Цена стандартных версий с PRIZM пока нераскрыта.)

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.