Компания Apple завершает работу над обновлением iOS 26.0.1, которое должно устранить несколько заметных ошибок в системе. Выход релиза ожидается в ближайшие дни.

По данным проверенного источника в X, изначально сборка iOS 26.0.1 имела номер 23A350, но теперь готовится версия 23A355. Это указывает на расширенный перечень исправлений по сравнению с ранними планами.

Сведения о тестировании iOS 26.0.1 подтверждаются и логами MacRumors, фиксирующими использование новой версии сотрудниками Apple.

Основные исправления в iOS 26.0.1

Согласно имеющейся информации, обновление устраняет ряд проблем на последних моделях iPhone:

ошибка работы камеры на iPhone Air и iPhone 17 Pro;

сбои подключения Wi-Fi на iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — из-за этого же бага прерывалось соединение CarPlay;

некорректная работа поиска в приложении «Календарь» у части пользователей;

сбой при загрузке моделей Apple Intelligence на iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Что дальше

Ожидается, что iOS 26.0.1 выйдет в ближайшие дни.





Параллельно Apple тестирует iOS 26.1. В ней будут те же исправления, а также новые возможности: поддержка Apple Intelligence и Live Translation в большем числе языков на совместимых AirPods, изменения в Apple Music, «Календаре», «Фото» и Safari.