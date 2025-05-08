С момента презентации первого iPhone в 2007 году мир изменился. С тех пор отрасль не устаёт гадать, что станет следующим технологическим прорывом после смартфона Apple. Многие ставят на очки дополненной реальности, которые смогут предоставить ту же информацию, что и смартфон, но в ещё более удобной и постоянной форме — прямо перед глазами пользователя 24/7.

Взгляд изнутри Apple: «iPhone может не понадобиться»

Свою точку зрения на будущее смартфонов высказал старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью во время судебного процесса по антимонопольному делу против Google. По его словам, развитие искусственного интеллекта может привести к исчезновению iPhone в течение ближайших 10 лет.

«Мы не нефтяная компания и не производим зубную пасту — это вещи, которые останутся навсегда. Но iPhone может быть не нужен уже через 10 лет», — заявил Кью. Он подчеркнул, что даже самые успешные технологические компании могут столкнуться с упадком, если не успевают адаптироваться к новым трендам.

История показывает: не стоит рассчитывать на вечную стабильность

Кью привёл в пример HP, Intel и Sun Microsystems — техногигантов прошлого, которые сегодня либо исчезли, либо утратили своё влияние. Apple, несмотря на свою силу и узнаваемость, не застрахована от такой участи. Новые технологии могут резко изменить ландшафт рынка, и ИИ — один из самых мощных таких факторов.

Попытки создать «убийцу смартфона» уже были

В ходе рассуждений Кью затронул тему альтернативных устройств, которые уже пытались заменить смартфоны. Одним из таких стал Humane AI Pin — компактное устройство стоимостью $699 с ежемесячной подпиской от T-Mobile. Оно проецировало информацию на ладонь пользователя и отвечало на запросы с помощью встроенного ИИ.

Несмотря на интересную концепцию, устройство оказалось сырым и преждевременным. Уже в феврале этого года T-Mobile прекратил поддержку Humane AI Pin, что стало очередным доказательством: рынок пока не готов к отказу от привычного смартфона.

Пока рано хоронить смартфоны, но ИИ меняет правила

Несмотря на неудачу первых попыток, идеи вроде AI Pin показывают, в каком направлении могут двигаться технологии. Индустрия всё ещё ищет ответ на вопрос: какой формат устройства станет следующим после смартфона? И если Эдди Кью прав, то к 2035 году это может быть что-то, в чём уже не будет места для iPhone.

Но пока что пользователи не готовы расстаться с привычными устройствами. И хотя ИИ продолжает набирать силу, смартфон по-прежнему остаётся главным каналом связи с цифровым миром — по крайней мере, на ближайшее десятилетие.