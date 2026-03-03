Компания Samsung объявила о масштабном обновлении своей экологической инициативы Galaxy for the Planet, представив новые цели в области устойчивого развития до 2030 года. После выполнения ранее поставленных задач на 2025 год производитель расширяет фокус — теперь внимание уделяется не только дизайну и производству устройств, но и более широкому экологическому воздействию глобальных операций.

Программа Galaxy for the Planet была запущена в 2021 году и служит основой стратегии устойчивого развития подразделения Mobile eXperience. Samsung подтвердила, что достигла всех четырёх целей, намеченных на 2025 год, направленных на снижение экологического следа мобильных продуктов и производственных процессов.

Одним из ключевых достижений стало расширение использования переработанных и ответственно добытых материалов в устройствах Galaxy. В настоящее время компания применяет 10 видов переработанных материалов во внутренних и внешних компонентах, включая пластик, стекло и металлы. Также продвигаются инициативы по цикличной экономике — например, переработка пластика из выброшенных рыболовных сетей и развитие цепочки Circular Battery Supply Chain для возврата материалов из использованных аккумуляторов.

Samsung полностью отказалась от одноразового пластика в упаковке мобильных устройств, перейдя на бумажные и переработанные материалы. Технологии снижения энергопотребления позволили сократить потребление зарядных устройств в режиме ожидания практически до нуля. Кроме того, все соответствующие производственные площадки мобильного подразделения получили платиновую сертификацию по стандарту Zero Waste to Landfill от UL Solutions, что означает полный отказ от отправки отходов на полигоны.

На следующем этапе компания сосредоточится на трёх приоритетных направлениях: цикличность, рациональное использование водных ресурсов и сохранение экосистем.





Samsung намерена включать как минимум один переработанный материал в каждый модуль всех мобильных продуктов Galaxy — смартфонов, планшетов, ПК и носимых устройств. В области водопользования компания планирует возвращать в природу 110% объёма воды, используемого в мобильных операциях, а также получить высшую сертификацию Alliance for Water Stewardship. Кроме того, Samsung обязуется сохранять экосистемы на площади, сопоставимой с масштабом её глобальных мобильных операций, с акцентом на защиту среды обитания и восстановление биоразнообразия.

Таким образом, устойчивое развитие становится для Samsung не отдельной инициативой, а долгосрочным стратегическим направлением, интегрированным в инновации и операционную деятельность компании.