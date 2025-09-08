OpenAI инвестирует в полнометражный анимационный фильм под названием Critterz, значительная часть которого будет создана с помощью искусственного интеллекта. Об этом впервые сообщил The Wall Street Journal. Сюжет расскажет о лесных существах, которые отправляются в приключение после того, как в их деревне появляется незнакомец. Идею фильма предложил Чад Нельсон, креативный специалист OpenAI, начавший разрабатывать персонажей три года назад с помощью генератора изображений DALL-E.

Проект ставит перед собой цель доказать, что анимационные фильмы можно производить быстрее и дешевле с помощью ИИ. Бюджет картины составляет менее 30 млн долларов, а производство планируется завершить всего за девять месяцев — что значительно меньше традиционных затрат в Голливуде. По словам Нельсона, если Critterz окажется успешным, это может стимулировать более широкое внедрение ИИ в индустрии.





Фильм создают лондонская студия Vertigo Films и Native Foreign из Лос-Анджелеса, которая специализируется на совмещении ИИ и классического видеопроизводства. Ранее Native Foreign совместно с Нельсоном выпустила короткометражку с тем же названием, где все визуальные материалы были сгенерированы в DALL-E и затем анимированы в ограниченном объёме.

Несмотря на активное использование ИИ, команда планирует привлечь живых актёров для озвучки персонажей, а также художников для создания эскизов, которые затем будут обработаны инструментами OpenAI. Сценарий написали авторы фильма Paddington in Peru. Премьера Critterz состоится на Каннском кинофестивале в мае следующего года.





Проект выходит на фоне напряжённой дискуссии в Голливуде вокруг роли ИИ. В 2023 году профсоюз SAG-AFTRA заключил соглашение, требующее «осознанного согласия и компенсации» при использовании ИИ-созданных образов актёров. Кроме того, против ИИ-компаний продолжаются масштабные судебные разбирательства со стороны креативных работников и студий.