Серия iPhone 17 демонстрирует хорошие результаты на рынке, что во многом связано с заметными обновлениями, представленными Apple в этом году. Логично, что следующим поколением станет линейка iPhone 18, которая ожидается осенью 2026 года.

Однако после этого компания может внести изменения в привычный порядок. Согласно исследованию аналитической компании Omdia, Apple, возможно, полностью пропустит название «iPhone 19» и сразу перейдёт к «iPhone 20» в 2027 году. Причина проста — именно в 2027 году исполняется 20 лет со дня выхода первого iPhone, и компания, по слухам, хочет отразить эту юбилейную дату в названии устройства.

Это не первый случай, когда Apple нарушает последовательность в наименованиях. В 2017 году компания уже пропустила «iPhone 9», представив «iPhone X» (десятый), чтобы подчеркнуть десятилетие культового смартфона.

Главный аналитик Omdia Хо Муёль отмечает, что Apple готовит серьёзные изменения в стратегии выпуска iPhone на ближайшие годы. В 2026 году, по данным отчёта, Apple может отказаться от стандартной модели «iPhone 18» и выпустить три версии: «iPhone 18 Air», «iPhone 18 Pro» и долгожданный складной «iPhone Fold».

В 2027 году, по данным источников, компания представит линейку iPhone 20. Однако в первой половине года Apple может выпустить промежуточные модели — «iPhone 18e» и «iPhone 18». Затем, во второй половине 2027 года, состоится вторая волна релизов, включающая «iPhone 20 Air», «iPhone 20 Pro», «iPhone 20 Pro Max» и второе поколение складного «iPhone Fold 2».





Предполагаемый график релизов:

2026 год — iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone Fold

Первая половина 2027 года — iPhone 18e, iPhone 18

Вторая половина 2027 года — iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max, iPhone Fold 2