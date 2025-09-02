После релиза Oppo A6 Max 5G компания выпустила в Китае его ребрендинговую версию — Oppo A6 GT 5G. Новинка отличается расширенной линейкой конфигураций памяти и дополнительными цветовыми решениями.
Экран и дизайн
Oppo A6 GT 5G оснащён плоским 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800×1280 пикселей). Частота обновления достигает 120 Гц, сенсорная отзывчивость — 240 Гц, а пиковая яркость — 1600 нит. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев, также доступна разблокировка по лицу с ИИ. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS.
Характеристики и производительность
Аппарат построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, дополненном оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. Максимальная конфигурация — 12 ГБ + 512 ГБ.
Питает устройство аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Super Flash Charge мощностью 80 Вт.
Камеры
На задней панели расположена двойная камера:
- основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией,
- дополнительный монохромный сенсор на 2 Мп.
Фронтальная камера — 32 Мп с поддержкой видеозаписи в формате 4K.
Связь и прочие функции
Смартфон поддерживает две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и USB Type-C. Габариты устройства — 163,13 × 77,58 × 7,7/7,86 мм в зависимости от версии, вес — от 198 до 204 г.
Цена и версии
В Китае Oppo A6 GT 5G доступен в трёх конфигурациях:
- 8 ГБ + 256 ГБ — 1699 юаней (~240 $),
- 12 ГБ + 256 ГБ — 1899 юаней (~270 $),
- 12 ГБ + 512 ГБ — 2099 юаней (~300 $).
Цветовые варианты: Rock Mist Blue, Luminous White и Fluorescent Pink.
По данным инсайдеров, под другим названием — Oppo F31 Pro+v — модель появится в Индии уже в этом месяце.