После релиза Oppo A6 Max 5G компания выпустила в Китае его ребрендинговую версию — Oppo A6 GT 5G. Новинка отличается расширенной линейкой конфигураций памяти и дополнительными цветовыми решениями.

Экран и дизайн

Oppo A6 GT 5G оснащён плоским 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800×1280 пикселей). Частота обновления достигает 120 Гц, сенсорная отзывчивость — 240 Гц, а пиковая яркость — 1600 нит. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев, также доступна разблокировка по лицу с ИИ. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS.





Характеристики и производительность

Аппарат построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, дополненном оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. Максимальная конфигурация — 12 ГБ + 512 ГБ.

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Super Flash Charge мощностью 80 Вт.





Камеры

На задней панели расположена двойная камера:

основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией,

дополнительный монохромный сенсор на 2 Мп.

Фронтальная камера — 32 Мп с поддержкой видеозаписи в формате 4K.





Связь и прочие функции

Смартфон поддерживает две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и USB Type-C. Габариты устройства — 163,13 × 77,58 × 7,7/7,86 мм в зависимости от версии, вес — от 198 до 204 г.

Цена и версии

В Китае Oppo A6 GT 5G доступен в трёх конфигурациях:





8 ГБ + 256 ГБ — 1699 юаней (~240 $),

12 ГБ + 256 ГБ — 1899 юаней (~270 $),

12 ГБ + 512 ГБ — 2099 юаней (~300 $).

Цветовые варианты: Rock Mist Blue, Luminous White и Fluorescent Pink.

По данным инсайдеров, под другим названием — Oppo F31 Pro+v — модель появится в Индии уже в этом месяце.