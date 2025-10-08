В коде новой тестовой версии HyperOS обнаружены следы еще не представленного публике флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Эта находка позволила узнать подробности конфигурации его основной камеры, которая, похоже, претерпела значительные изменения по сравнению с текущей моделью.

Китайские СМИ опубликовали фрагмент кода, из которого следует, что камера Xiaomi 17 Ultra будет включать в себя следующие модули:

Главный сенсор: OVX10500U (предположительно OmniVision OV50X, так называемый «дюймовый»);

Сверхширокоугольная камера: Samsung ISOCELL JN5 (50 Мп, размер сенсора 1/2,74 дюйма);

Телеобъектив: Samsung ISOCELL JN5 (50 Мп, размер сенсора 1/2,74 дюйма);

Перископический модуль: Samsung HPE;

Фронтальная камера: OmniVision OV50M (50 Мп, размер сенсора 1/2,88 дюйма).

Характеристики сенсора OmniVision OV50X, представленного этой весной, уже известны, но информации о Samsung HPE пока нет. Предполагается, что новая модель, как и ее предшественница, будет оснащена оптикой Leica и набором фильтров для улучшения качества фотосъемки.

По предварительным данным, Xiaomi 17 Ultra получит 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и минимальной рамкой. Ожидается, что он будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и поддерживать беспроводную зарядку.

Стоимость и дата официальной презентации смартфона пока не разглашаются.



