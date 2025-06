Разработчики игры Lies of P получат щедрые бонусы за достижение важного рубежа по продажам.

Как сообщает южнокорейское издание The Elec, совокупные продажи Lies of P и недавно вышедшего дополнения Lies of P: Overture превысили 3 миллиона копий. В расчёт идут как цифровые, так и физические издания для ПК и консолей.

Ранее сообщалось, что игру опробовали 7 миллионов человек, но стоит помнить, что Lies of P с самого дня релиза была доступна в подписке Xbox Game Pass, что объясняет разницу между числом игроков и количеством проданных копий.

В честь этого достижения издатель Neowiz решил вознаградить сотрудников студии Round8, а также собственную команду разработчиков Lies of P.





Все сотрудники получат премию в размере 10 миллионов южнокорейских вон (примерно $7,300) раньше запланированного срока, а также дополнительные две недели оплачиваемого отпуска — в дополнение к обязательным 15 дням, предусмотренным трудовым законодательством Южной Кореи.

Кроме того, каждому участнику команды Round8 вручат консоль Nintendo Switch 2 — в качестве бонуса за преодоление рубежа в 3 миллиона продаж.





Дополнение Lies of P: Overture, которое является приквелом к основной игре, было представлено во время Summer Game Fest.