Skullcandy представила в Индии новые полностью беспроводные наушники Ink’d ANC. Модель получила активное шумоподавление, поддержку многоточечного подключения и большой бонус для покупателей — скидку 10 000 рупий на старте продаж.

Характеристики Skullcandy Ink’d ANC

Новые Ink’d ANC оснащены 10-миллиметровыми динамиками и подключаются к смартфону через Bluetooth 5.4. Наушники поддерживают multipoint pairing — можно одновременно работать с несколькими устройствами. Для любителей игр предусмотрен режим низкой задержки.





Система активного шумоподавления построена на четырёх микрофонах, два из которых дополнительно улучшают качество голосовых вызовов.

Время работы и зарядка

Skullcandy Ink’d ANC TWS обеспечивают до 43 часов автономной работы вместе с зарядным кейсом. Быстрая зарядка позволяет получить до 2 часов прослушивания всего за 10 минут через порт USB Type-C.





Модель имеет защиту IPX4, поэтому выдерживает брызги воды и пот, что делает её подходящей для тренировок.

Цена и доступность

Официальная цена Skullcandy Ink’d ANC TWS в Индии составляет 12 999 рупий. Однако на старте компания предлагает скидку 10 000 рупий, и наушники можно купить всего за 2 999 рупий. Доступен один вариант — Black Glossy. Продажи уже начались на официальном сайте бренда и в Amazon India.





Ранее компания представила в Индии модель Skullcandy Icon Headphones Go Live.