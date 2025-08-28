Компания diHouse официально представила на российском рынке полноразмерные беспроводные наушники Nothing Headphones 1. Это первая модель в новой линейке бренда, доступная в черном и белом цветах.

Дизайн и акустика

Фирменный стиль Nothing — сочетание минимализма и технологий. Headphones 1 получили не только узнаваемый дизайн, но и обновленную акустическую систему.





Драйверы оснащены подвесом из полиуретана, который гибче традиционного PET. Такая конструкция снижает искажения и дает драйверу больше свободы движения. В результате звук становится более чистым, с глубоким басом и четкими средними и высокими частотами.

Ширина подвеса была увеличена, что позволило улучшить стабильность колебаний диффузора.





Настройка от KEF

Над звучанием Headphones 1 работала британская Hi-Fi-компания KEF. Совместно с инженерами Nothing были проведены все этапы акустического моделирования и финальная настройка на базе флагманской акустики Reference 5.

Дополнительно звучание проверялось в пользовательских тестах, чтобы наушники одинаково хорошо раскрывались в разных жанрах музыки.





Технологии и подключение

Модель получила адаптивное шумоподавление, которое работает в реальном времени и подстраивается под окружающую среду. Четкую передачу голоса обеспечивают четыре микрофона с AI-алгоритмами.

Для передачи аудио доступны форматы LDAC и USB-C lossless, которые позволяют передавать в три раза больше данных по сравнению с классическим Bluetooth. Есть и 3,5 мм разъем для проводного подключения.





Отдельная особенность — встроенный шестиосевой сенсор, работающий вместе с искусственным интеллектом. Он отслеживает положение головы и создает пространственный эффект, имитируя звучание кинотеатра даже в движении.

Управление и комфорт

Nothing Headphones 1 получили тактильное управление. Вместо стандартных кнопок используется ролик для регулировки громкости и шумоподавления, переключатель для навигации и центральная кнопка для управления контентом.

Телескопический дизайн с двойным пружинным механизмом, мягкие амбушюры из PU-материала и низкое давление на уши делают модель удобной для долгого использования.

Аккумулятор обеспечивает до 38 часов работы с ANC и до 75 часов без него. Мобильное приложение Nothing X позволяет выбирать готовые пресеты или вручную настраивать эквалайзер.

Цена Nothing Headphones 1 в России

В России Nothing Headphones 1 уже доступны в продаже по ориентировочной цене 20 990 рублей.