Компания Nothing официально подтвердила, что её новые флагманские TWS-наушники будут называться Ear (3). Тем самым бренд отказался от эксперимента с отказом от числовых индексов в названиях: предыдущая модель выходила просто как Nothing Ear, хотя до этого были Ear (2) и Ear (1). Таким образом, Ear (3) станут уже четвёртой моделью в линейке, несмотря на «трёшку» в названии.

Запуск состоится 18 сентября в 13:00 по лондонскому времени. Пока неизвестно, будет ли это полноценная презентация или компания ограничится онлайн-анонсом.





Характеристики Ear (3) компания пока не раскрыла, но опубликовала тизерное изображение. Судя по нему, фирменный прозрачный дизайн сохранится, что наверняка порадует поклонников бренда.