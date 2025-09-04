Компания JBL обновила серию наушников Tune, добавив сразу четыре новые модели. Теперь пользователи могут выбрать между продвинутыми вариантами с активным шумоподавлением и более доступными моделями для повседневного использования.

JBL Tune 780NC и Tune 680NC получили адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Cancelling), режим Ambient Aware, технологию пространственного звучания JBL Spatial Sound и поддержку персонализированных звуковых профилей Personi-Fi 3.0. Tune 780NC — это полноразмерная модель с 40-мм драйверами, а Tune 680NC — накладные наушники с 32-мм драйверами. Оба устройства оснащены двумя микрофонами с функцией шумоподавления для более чётких звонков. Время автономной работы достигает 76 часов (до 50 часов с активированным ANC), а быстрая зарядка за 5 минут даёт ещё 5 часов прослушивания. Поддерживаются Bluetooth 6.0 с LE Audio, многоточечное подключение, Fast Pair от Google и Swift Pair от Microsoft. Доступные цвета: чёрный, белый, синий и бежевый.





JBL Tune 730BT и Tune 530BT предназначены для повседневного использования и отличаются более доступной ценой. Обе модели предлагают фирменное звучание JBL Pure Bass, но не имеют ANC и Spatial Sound. Tune 730BT — полноразмерные наушники с 40-мм драйверами, а Tune 530BT — накладные с 33-мм драйверами. Автономность также достигает 76 часов, с возможностью быстрой подзарядки на 5 часов за 5 минут. Модели оснащены Bluetooth 6.0, многоточечным подключением, Fast Pair, Swift Pair и двумя микрофонами. Tune 730BT выйдет в чёрном, белом, синем и бежевом цветах, а Tune 530BT дополнительно предложит лавандовый вариант.

JBL Tune 730BT и 530BT поступят в продажу в октябре 2025 года по цене €79,99 и €49,99 соответственно. JBL Tune 780NC и 680NC выйдут в ноябре 2025 года и будут стоить €129,99 и €99,99.



