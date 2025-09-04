Компания Baseus сегодня анонсировала на IFA 2025 три новых аудиопродукта.

Inspire XH1 Noise-Cancelling Headphones — полноразмерные наушники с технологией Bose, поддержкой Dolby Spatial Audio и Hi-Res с LDAC. Для активного шумоподавления (ANC) используется четырёхслойная система, способная блокировать до 48 дБ шума. Пять микрофонов обеспечивают чистую передачу голоса даже при уровне шума до 75 дБ. Время работы достигает 100 часов без ANC и 65 часов с включённым шумоподавлением. Наушники доступны в чёрном и белом цвете по цене $149,99.





Inspire XP1 Noise-Cancelling Earpods — TWS-наушники, также с технологией Bose и поддержкой Dolby Spatial Audio. ANC блокирует до 50 дБ шума. Звуковая система построена на двухслойных диафрагмах PU и PEEK, а программное обеспечение SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0 обеспечивает качественный звук. Наушники работают до 8 часов без ANC, а с зарядным кейсом — до 45 часов. Доступны в чёрном и белом цвете по цене $129.

Inspire XC1 — открытые наушники с технологией Bose, поддержкой Dolby Spatial Audio и Hi-Res с LDAC. ANC отсутствует. Время работы до 8 часов, с кейсом — до 40 часов. Доступны в чёрном и белом цвете по цене $129.





Все три аудиопродукта Baseus уже доступны для покупки.