Компания DJI официально объявила о завершении жизненного цикла своей культовой серии дронов Phantom. Последние модели — Phantom 4 Pro и Phantom 4 Advanced — уходят в историю, а новых устройств в этом семействе больше не планируется.

Конец эпохи Phantom

По информации со страницы поддержки DJI, производство последних дронов Phantom завершилось ещё в мае 2018 года. Теперь же компания объявила, что с 1 июня 2025 года прекратит техническую поддержку моделей Phantom 4 Pro и Phantom 4 Advanced. Семь лет поддержки — весьма достойный срок для любой техники.

Хотя DJI не была первой компанией, создавшей квадрокоптер с камерой «из коробки» (в 2010 году уже продавались дроны Parrot AR Drone), именно серия Phantom, дебютировавшая в 2013 году, сделала такие устройства массовыми.

Phantom быстро стал символом дронов: его узнаваемый дизайн с «подушкой и ножками» часто изображали даже на знаках, запрещающих полёты в общественных местах.

Почему DJI больше не нуждается в Phantom

За последние годы форм-фактор потребительских дронов сильно изменился. Сегодня большинство моделей DJI имеют складные конструкции для удобной транспортировки. Компанию Phantom достойно заменили другие линейки: от профессиональных Inspire до компактных Mavic, Air, Mini и недавно представленной Flip.

Кроме того, по последним утечкам от инсайдеров Jasper Ellens и OsitaLV, в ближайшее время ожидается выход Mavic 4 Pro и Mini 5. Это показывает, что DJI сосредоточилась на развитии других, более современных платформ.

Что дальше

Пока компания официально не прокомментировала завершение серии Phantom, но ожидается, что комментарий появится в ближайшие дни.

Очевидно одно: DJI уверенно смотрит в будущее, полагаясь на новые разработки и изменяющийся рынок, где компактность, мобильность и интеграция с современными экосистемами становятся важнее традиционного дизайна.

А пользовались ли вы когда-нибудь дроном серии Phantom?