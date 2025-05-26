DJI, один из лидеров рынка беспилотников и камер, готовит сразу несколько новых устройств. Как сообщает издание DroneXL, компания готовится представить три новых дрона: Mini 5 Pro, Avata 3 и Neo 2, а также экшн-камеру DJI Osmo Nano. Информация об этом подтверждается утечками изображений, видеоматериалами и свежими данными из базы FCC.

В опубликованном видео DroneXL показаны два дрона: предполагаемые последователи Avata 2 и Neo. У Avata 3 батарея расположена ближе к хвостовой части, увеличен модуль камеры, а пропеллеры стали четырёхлопастными (вместо трёхлопастных на Avata 2). Рядом виден прототип Neo 2, который, судя по утечкам, получил обновлённые защитные кожухи пропеллеров.

Отдельная утечка от DroneXL касается модели Mini 5 Pro. Согласно данным FCC, новый дрон получит аккумулятор ёмкостью 33,5 Вт·ч — это почти в два раза больше, чем у Mini 4 Pro (18,9 Вт·ч). В документах также указаны характеристики передачи сигнала: Mini 5 Pro сможет транслировать видео на расстояние до 25 километров, что на 5 километров превышает возможности предыдущей модели. Ожидается, что Mini 5 Pro поступит в продажу в сентябре 2025 года.

В дополнение к дронам, FCC раскрыла информацию о новом устройстве — экшн-камере DJI Osmo Nano. По предварительным данным, камера будет иметь модульный дисплей, как в линейке DJI Action. Также ожидаются релизы микрофона DJI Mic 3 и новой камеры DJI Osmo 360, но точных сроков их выхода пока нет.

DJI официально не комментирует утечки, однако с учётом публикации данных в FCC, анонсы новых устройств могут состояться уже в ближайшие месяцы.