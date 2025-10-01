Тилли Норвуд, у которой около 40 тысяч подписчиков в Instagram*, на самом деле не существует — её создала компания Xicoia, подразделение по разработке ИИ продакшн-студии Particle6.

Продюсер Элин Ван дер Велден, основательница Particle6, впервые представила Норвуд на Цюрихском кинофестивале в сентябре и сейчас ищет для неё агента. Идея вызвала большой резонанс в Голливуде.

Актриса Эмили Блант, узнав о проекте во время записи подкаста Variety, резко отреагировала: «Господи, нам конец. Это действительно пугающе. Агентства, пожалуйста, не делайте этого. Перестаньте лишать нас человеческой связи».

Профсоюз SAG-AFTRA, представляющий интересы работников индустрии развлечений, также выступил против виртуальных «актёров». В заявлении организации сказано:

«Тилли Норвуд — не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на трудах множества профессиональных артистов без их разрешения и компенсации. У неё нет жизненного опыта, эмоций, и, как показывают примеры, зрителям неинтересен контент, полностью оторванный от человеческого опыта. Это не решает проблем, а создаёт новые — отнимает работу у актёров и обесценивает человеческое искусство».

В ответ на критику Ван дер Велден написала в Instagram*-аккаунте Норвуд: «Она не замена человеку, а художественный проект. Как и многие виды искусства до неё, она вызывает дискуссию, и это само по себе демонстрирует силу креативности».





Тем временем актёры и сценаристы продолжают требовать контрактных гарантий против замены людей ИИ, особенно после недавнего релиза OpenAI Sora 2, который сделал ещё более реальным создание убедительных видео с помощью нейросетей.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.