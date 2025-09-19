Mitsubishi официально показала второе поколение кроссовера Eclipse Cross для европейского рынка. Новая модель оказалась перелицованной версией Renault Scenic E-Tech и будет выпускаться исключительно в электрическом исполнении. Производство стартует в четвёртом квартале 2025 года на заводе во французском Дуэ, где уже собирают Renault Scenic E-Tech, Megane E-Tech и Nissan Micra EV.

Дизайн и размеры

От донора в лице Scenic новинка отличается фирменной внешностью: у Mitsubishi свой дизайн передней части с Х-образной глухой вставкой и характерной светодиодной оптикой, а также уникальные фонари и оригинальные колёсные диски диаметром 19 или 20 дюймов.

По сравнению с предшественником Eclipse Cross стал короче — 4470 мм от бампера до бампера, но получил увеличенную колёсную базу в 2785 мм. Объём багажника варьируется от 478 до 1670 литров в зависимости от конфигурации сидений.

Интерьер и оснащение

В салоне установлен фирменный мультимедийный комплекс Renault: цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и центральный экран диагональю 12 дюймов. Поддерживаются сервисы Google, а за звук отвечает система Harman & Kardon. Среди других опций — подсветка салона и электрохромная стеклянная крыша. Для придания индивидуальности доступны различные варианты отделки и декоративных элементов.





Электрические версии и запас хода

Изначально кроссовер будет предлагаться только в топовой версии:

электромотор мощностью 218 л.с. ;

; батарея на 87 кВт·ч ;

; запас хода — около 600 км.

В 2026 году в линейке появится более доступная модификация:





электродвигатель мощностью 170 л.с. ;

; аккумулятор на 60 кВт·ч ;

; запас хода — около 420 км.

Производство

Сборка Mitsubishi Eclipse Cross EV начнётся во Франции в конце 2025 года. Там же уже выпускают «родственные» модели альянса Renault-Nissan, включая Scenic E-Tech, Megane E-Tech и электрический Nissan Micra.