На конференции WWDC 2025 компания Apple представила обновлённую версию своей телевизионной платформы — tvOS 26. Обновление включает визуальные изменения, улучшения в персонализации и новые мультимедийные функции.

tvOS 26 получила обновлённый дизайн с эффектом Liquid Glass. Элементы управления, иконки приложений и центр управления теперь многослойные и адаптируются под контент на экране, создавая визуально плавное и живое взаимодействие с системой. Элементы «Now Playing» и Control Center преломляют изображение фона, гармонично интегрируясь в общее оформление.

Персональные профили и автоматический вход

Одним из главных нововведений стала поддержка пользовательских профилей. Теперь каждый член семьи может выбирать свой профиль при включении Apple TV и получать персонализированные рекомендации, историю просмотров и статистику активности. Новое API автоматического входа позволяет приложениям автоматически авторизовываться без повторного ввода данных на каждом устройстве.

Обновления Apple Music и режим караоке

tvOS 26 расширяет возможности Apple Music. Появился караоке-режим: пользователи могут использовать iPhone в качестве микрофона, а голос будет воспроизводиться через динамики телевизора. К караоке могут подключаться другие участники — предлагать песни, подпевать или петь дуэтом.

Контент Apple TV+: анонсы новых сезонов и фильмов

В рамках презентации Apple также показала подборку нового контента для Apple TV+. В числе ожидаемых релизов — третий сезон Foundation, пятый сезон Slow Horses, третий сезон Loot, четвёртый сезон The Morning Show, второй сезон Platonic, а также фильмы Chief of War, The Lost Bus и Highest 2 Lowest.

tvOS 26 продолжает стратегию Apple по превращению телевизионной платформы в мультимедийный центр с индивидуальным подходом к каждому пользователю.