Samsung в бета‑сборке One UI 8.5 для серии Galaxy S25 внёс серьёзное обновление Bixby: ассистент стал быстрее, умеет генерировать длинные структурированные ответы прямо на устройстве, лучше управляет системой и, по наблюдениям тестеров, получает доступ к онлайн‑источникам — иногда с иконкой Perplexity. Обновление уже распространяется в США, Великобритании, Германии, Индии, Корее и Польше; размер пакета — около 550 МБ, в составе патч безопасности за февраль 2026 года.

Чем изменился Bixby

По словам участников бета‑теста, изменения заметны сразу: ответы стали развёрнутее и плавнее по стилю, иногда выходя за рамки коротких команд — теперь ассистент способен выдавать поэмы, эссе и подробные объяснения, причём часть генерации происходит локально на телефоне. Одновременно Bixby демонстрирует более надёжное понимание команд управления системой — от яркости экрана до уровня системных звуков — без ручного пролистывания меню.

Быстрее и более подробные ответы; генерация длинного содержимого на устройстве

Лучшее управление настройками телефона через естественный язык

Признаки интеграции с веб‑источниками; иногда появляется иконка Perplexity

Размер обновления — ~550 МБ; включает патч безопасности за февраль 2026 года

Когда выйдет One UI 8.5

Бета‑сборка уже доступна в ряде регионов, а стабильная версия One UI 8.5 ожидается вместе с анонсом Galaxy S26 на мероприятии Galaxy Unpacked 25 февраля 2026 года. Похоже, текущая бета готовит базу для более широкой AI‑инициативы Samsung на новом поколении флагманов.

Чего ждать от Bixby и One UI

Если интеграция с внешними сервисами, такими как Perplexity, подтвердится, Samsung фактически сочетает локальную генерацию и доступ к актуальным онлайн‑данным — подход, который помогает избежать сильной зависимости от облака для базовых задач и одновременно расширяет возможности при поиске свежей информации. Для пользователей это значит более полезный ассистент прямо на телефоне; для Samsung — шанс вернуть внимание к Bixby после лет, когда он уступал Google Assistant и новым моделям вроде Gemini. Открытый вопрос — сохранится ли при этом приватность и как будут распределены роли между локальными моделями и сторонними сервисами.