Strava добавила пять новых категорий активности — баскетбол, крикет, танцы, падель и волейбол — чтобы пользователи могли точнее фиксировать тренировки, которые раньше приходилось отмечать как «Workout». Обновление призвано учесть запросы сообщества и сделать статистику более релевантной для 180 млн+ глобальных пользователей сервиса.

Раньше эти занятия попадали в общую категорию «тренировка», теперь у них будут отдельные метки и, возможно, иные показатели отображения в профиле и в стриме. Компания также пообещала добавлять новые виды активности в будущем, но конкретные сроки и список пока не раскрыты.

Какие новые виды активности добавили в Strava

Баскетбол

Крикет

Танцы

Падель

Волейбол

Strava отмечает, что падель — важное дополнение из‑за его стремительного глобального роста: по оценкам, около 30 млн любителей уже играют в этот вид спорта. Для платформы, где часть ценности — в сравнении результатов и активности сообщества, добавление популярных командных и социальных видов спорта логично.

Чем это полезно пользователям Strava

Отдельные категории дают три явных преимущества: точнее рассчитывать расход калорий и интенсивность, удобнее фильтровать ленту и статистику по любимым занятиям, а также корректнее формировать личные достижения и сегменты. Для пользователей, которые до этого видели «Workout» в профиле без контекста, это улучшение прозрачности.

Кроме того, новые метки упрощают поиск единомышленников и групповых активностей — важный элемент удержания в социальных фитнес‑приложениях. Strava — во многом социальная платформа, и более точная маркировка активностей делает ленту полезнее и более релевантной для разных сообществ: уличных баскетболистов, любителей танцев или игроков в падель.





Как это соотносится с конкурентами

Добавление нишевых видов спорта — логичный шаг на фоне конкуренции с Garmin Connect, adidas Running, MapMyRun и другими приложениями, которые развивают поддержку множества активностей и рыночные интеграции с носимыми устройствами. Strava делает ставку на социальную составляющую и на то, чтобы пользователи видели релевантную статистику, а не просто набор общих тренировок.

Для платформы это также возможность увеличить вовлечённость платных подписчиков: чем шире набор отслеживаемых активностей и чем точнее метрики, тем больше поводов для перехода на премиум‑функции вроде продвинутого анализа и планов тренировок. Насколько это отразится на подписках — другой вопрос; компания пока не анонсировала изменений в тарифах.

Куда это может привести

Скорее всего, это не конечный перечень: Strava обещала продолжать добавлять виды активности. Следующий этап — улучшать автоматическое распознавание типов тренировок по данным с часов и телефона, интегрировать новые виды в соревновательные функции и рекомендации. Открытый вопрос — какие именно дисциплины окажутся в приоритете и насколько быстро это превратится в новые точки роста для сервиса.