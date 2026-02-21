Фил Спенсер уходит из Microsoft после почти 38 лет в компании — его место заняла Asha Sharma, президент направления CoreAI product, которая теперь станет генеральным директором Microsoft Gaming. Одновременно с уходом Спенсера президент Xbox Sarah Bond тоже покидает Microsoft; Фил останется в роли советника до лета, чтобы поддержать переход.

Кто заменит Фила Спенсера

Asha Sharma пришла в Microsoft ещё в 2024 году и возглавляла CoreAI product — направление, тесно связанное с платформенными инициативами компании по искусственному интеллекту. До возвращения в Microsoft у неё были руководящие роли в Meta* (vice president of product and engineering) и в Instacart (chief operating officer), то есть она приходит с опытом управления крупными продуктовыми командами, но без репутации «геймера» в привычном смысле.

«Мы будем заново подтверждать нашу приверженность основным фанатам Xbox и игрокам, которые инвестировали в нас за последние 25 лет, а также разработчикам, которые создают обширные вселенные и впечатления, принятые игроками по всему миру. Мы начнём с повторного внимания к консоли, которая формировала, кто мы есть», — пишет Asha Sharma в внутренней записке. Asha Sharma, генеральный директор Microsoft Gaming

Что получат игроки и разработчики

Новый руководитель ставит три обязательства: «отличные игры», «возрождение Xbox» и «будущее игры». Это звучит как попытка совместить две противоположные задачи, которыми долго жил Xbox: продолжать экспансию Game Pass и облачных сервисов и одновременно не потерять базу поклонников консоли, для которых железо и эксклюзивы важнее подписки.

Переход Asha Sharma сигнализирует, что Microsoft готова придать игровому бизнесу более продуктово-платформенный фокус и подключить компетенции из AI-направлений. Внутри компании уже произошли перестановки — Matt Booty получает роль EVP и chief content officer, то есть контроль над контентом и студиями останется у опытного руководителя, а уход Sarah Bond лишает компанию одного из архитекторов стратегии Game Pass и облачных запусков.

«Прошлой осенью я сказал Сатье, что думаю о том, чтобы отойти и начать следующий этап жизни. Мы договорились подходить к этому переходу обдуманно, обеспечивая стабильность и укрепляя фундамент, который мы построили», — пишет Phil Spencer в своём прощальном письме сотрудникам. Phil Spencer, бывший глава Xbox

Длительность работы Спенсера в Microsoft: почти 38 лет; он пришёл в компанию в 1988 году как стажёр.

Спенсер возглавлял подразделение Gaming 12 лет и участвовал в запуске Xbox Series X / S и развитии Game Pass.

Asha Sharma — президент CoreAI product, вернулась в Microsoft в 2024 году; ранее работала в Meta* и Instacart.

Sarah Bond покидает Microsoft; Matt Booty повышен до EVP и chief content officer.

Спенсер останется советником до лета, чтобы поддержать переход.

Под руководством Спенсера Microsoft завершила крупные приобретения: Mojang, ZeniMax Media и Activision Blizzard.

Смена руководства — не просто персональная история: это редкий в индустрии пример, когда бизнес, выстроенный вокруг контента и консоли, передаётся человеку с сильным опытом в AI-платформах и продукте. Это не означает мгновенного «перевода» Xbox в чисто AI-компанию, но открывает пространство для интеграции технологий и упаковки игровой экосистемы в более широкую платформенную стратегию Microsoft.





В ближайшие месяцы стоит следить за двумя вещами: как Microsoft сбалансирует внимание между эксклюзивами и сервисами, и какую роль в этом займут AI-продукты компании. Для игроков решение Asha Sharma — тест на то, сохранится ли у Xbox приверженность к консольным релизам, а для индустрии — сигнал о том, что смешение AI и игр перестаёт быть экспериментом и превращается в управленческую мейнстрим-инициативу.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.