Сервис SerpApi, который продаёт данные поисковой выдачи через API, попросил суд отклонить иск Google, заявив, что обвинения в масштабном скрейпинге абсурдны: по версии SerpApi, именно Google строит свой бизнес на сканировании чужого контента, а компания лишь делает то же самое — в меньшем масштабе.

Google подал иск в декабре, утверждая, что SerpApi использовала «обманные методы» для доступа к результатам поиска и обошла защиту SearchGuard. В ответном ходатайстве SerpApi настаивает, что поисковые результаты как таковые не защищены авторским правом и что Google «не претендует на владение» этими результатами — одновременно называя сам Google «крупнейшим скрейпером на планете».

Что утверждает SerpApi

Коротко — две ключевые линии защиты. Первая: результаты поиска формируются из публично доступного контента, и сам по себе индекс выдачи не подпадает под авторское право. Вторая: если Google использует роботов и агрегирует страницы чужих сайтов, то SerpApi делает то же самое «автоматизированно», но продаёт доступ к синтезированным данным своим клиентам.

«Точно так же, как Google — но в гораздо меньшем масштабе — SerpApi использует „автоматизированные средства» для скрейпинга публичных сайтов, которые затем синтезирует и предоставляет своим клиентам так, как считает полезным и релевантным. Это, разумеется, то же самое, что делает Google.» SerpApi, ходатайство компании

Чем это отличается от предыдущих дел о скрейпинге

Юридическая история скрейпинга в США уже содержит несколько важных прецедентов, которые SerpApi постарается использовать в свою пользу. Судебные решения по делам о доступе к общедоступным профилям и о правах на агрегированные данные склонялись в сторону возможности скрейпинга, если информация открыта без специальных ограничений. Аналогично, споры вокруг оцифровки контента (например, долгие процессы вокруг оцифровки книг) показывают, что суды готовы отличать коммерческое использование от прямого нарушения авторских прав.

Практика крупных игроков тоже работает в пользу аргумента SerpApi: корпорации вроде Google, Microsoft (Bing) и открытые проекты вроде Common Crawl регулярно собирают и распространяют огромные объёмы публичного контента, которые затем используются для поиска и обучения моделей.





Что делает SerpApi: собирает результаты поисковых выдач и продаёт их через API компаниям и исследователям.

Что требует Google: компенсации и запрет на обход SearchGuard; утверждение о нарушении Закона об авторском праве.

Юридическая ставка: можно ли считать выдачу поисковой системы объектом авторского права и защищаемой базой данных.

Для SerpApi дело — не только защита бизнеса, но и прецедент для всей индустрии API-поставщиков SERP-данных. На рынке работают несколько аналогичных сервисов — DataForSEO, Zenserp и другие — и успешный иск против одного игрока может перекроить коммерческие практики: от технических ограничений до условий лицензирования.

Google, в свою очередь, защищает два уровня интересов: экономический — сохранение контроля над инфраструктурой выдачи и монетизацией, и правовой — формирование рамок для борьбы с обходом технических барьеров. В иске Google утверждает не только нарушение авторского права, но и «обманные методы», которые Google называет опасными с точки зрения безопасности и бизнеса.

Суд, вероятно, будет разбирать не только юридическую природу результатов поиска, но и техническую сторону: была ли действительно обойдена защита SearchGuard, и в чём разница между законным сбором общедоступных данных и тем, что Google называет «дезинформацией» о доступе.

Открытый вопрос: признает ли суд общее правило, что агрегированные и индексированные результаты поиска не защищены авторским правом, или же откажется от такого принципа, дав Google возможность жёстче контролировать экосистему выдачи. Решение повлияет на всю индустрию аналитики, SEO-инструментов и тех, кто монетизирует данные веба.