Toyota расширяет гамму RAV4 в Японии двумя новыми версиями: плагин‑гибридом (PHEV) с запасом хода на чистой электротяге 150 км и мощностью 329 л.с., продажи которого стартуют 9 марта, и спортивной комплектацией GR Sport с изменённой внешностью и перенастроенной подвеской.

Дата и характеристики RAV4 PHEV

RAV4 PHEV официально поступит в продажу в Японии 9 марта. Суммарная отдача силовой установки — 329 л.с., электрический пробег заявлен на уровне 150 км против примерно 95 км у предыдущей версии PHEV. В блоке управления питанием применены полупроводники на основе карбида кремния, что снижает потери и повышает эффективность привода.

Мощность: 329 л.с.

Электрический пробег: 150 км

Внешняя розетка для нагрузки до 1500 Вт

Улучшенные силовые электронные элементы с использованием карбида кремния

Возможность питать внешние устройства мощностью до 1500 Вт делает машину полезной не только в городе, но и для кемпинга или работы в полевых условиях. Такой запас автономии и функционал делают RAV4 PHEV ближе к маломощному мобильному источнику энергии, а не только к транспортному средству.

Параллельно с этим Toyota готовит RAV4 в комплектации GR Sport: агрессивный передний бампер, задний спойлер, колёса 235/50 R20 на оригинальных дисках, красные суппорты, гасители боковых колебаний кузова и амортизаторы GR Performance Damper с более жёсткой спортивной настройкой.

150 км на электротяге для плагина — редкость в сегменте компактных кроссоверов: это шаг к большей способности ездить на электричестве в повседневной эксплуатации и к снижению расхода топлива в смешанном цикле. О деталях комплектаций и ценах Toyota пообещала рассказать позже, в том числе станет ли PHEV доступен за пределами Японии.



