В 2025 году Google остановил попытки загрузить в Google Play более 1,75 млн приложений и заблокировал свыше 80 000 аккаунтов разработчиков — компания связывает результат с усилением проверок, в том числе с использованием генеративного ИИ, и новыми требованиями к верификации разработчиков. Одновременно Google объявил о росте реального мониторинга и расширении антифрод‑защит, чтобы снижать риски вредоносного ПО, утечек данных и манипуляций с рейтингами.

Сколько приложений и аккаунтов заблокировал Google

1,75 млн приложений не были допущены к публикации в Google Play в 2025 году.

80 000+ аккаунтов разработчиков заблокированы за вредоносную активность.

255 000 приложений не получили избыточный доступ к чувствительным данным.

160 млн спам‑отзывов и оценок заблокированы — средний урон от «бомбежа» рейтингов — около 0,5 звезды на цель.

Play Protect сканирует более 350 миллиардов приложений каждый день и обнаружил более 27 млн новых вредоносных приложений из внешних источников.

Антифрод‑защита блокировала 266 млн рискованных попыток установки, связанных с 872 000 высокорисковыми приложениями.

Что изменилось в проверке приложений Google Play

Google утверждает, что ключевые изменения — обязательная верификация разработчиков, предварительные проверки при подаче приложений и тестовые требования — сделали платформу менее гостеприимной для злоумышленников и одновременно более предсказуемой для добросовестных команд. Компания также интегрировала последние генеративные модели в процесс ревью, чтобы люди‑модераторы могли быстрее выявлять сложные схемы мошенничества и вредоносного поведения.

Для разработчиков появились инструменты, которые помогают соблюдать правила заранее: Play Policy Insights в Android Studio и секция Data Safety, а Play Integrity API получил поддержку аппаратно‑подписанных сигналов и механизм device recall для выявления повторных нарушителей. Android 16 добавил защиту от tapjacking, которую можно включить с небольшим количеством кода.

Кому это выгодно и какие остаются вопросы

Пользователи получают очевидную выгоду: меньше вредоносных установок, меньше утечек персональных данных, а также защиту от телефонного мошенничества (включая запрет на отключение Play Protect во время подозрительных звонков). Рынок выигрывает в смысле доверия к магазинам приложений — но цена этой «чистки» — дополнительный барьер для небольших студий и независимых разработчиков, которым придётся тратить ресурсы на соответствие новым требованиям и верификацию.

Тренд на автоматизацию и усиление контроля повторяет шаги других платформ: централизация инструментов модерации и использование ИИ становятся стандартом защиты экосистемы. Вопрос в том, насколько тщательно Google сможет балансировать между скоростью публикации и эффективностью детекции — и не приведёт ли это к более жёсткой фрагментации Android‑рынка, когда независимые каналы распространения будут оставаться уязвимыми.





Что ждать дальше

Google обещает продолжать инвестировать в ИИ‑защиту и программы верификации разработчиков. На практике это значит усиление мониторинга в реальном времени, более жёсткие правила для доступа к чувствительным данным и расширение использования аппаратных сигналов в API. Для пользователей это в целом хорошо; для разработчиков — знак, что простого «загрузил и забыл» уже не будет. Главный открытый вопрос: удастся ли избежать излишней бюрократии и ложных срабатываний, которые могут замедлить инновации.