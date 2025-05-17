Американская компания Venus Aerospace испытала новый тип двигателя, способный развивать скорость до девяти Махов. В перспективе технология может изменить коммерческую авиацию и оборонную промышленность.

Тест прошёл на космодроме Spaceport America в Нью-Мексико. Venus установила двигатель на 12-футовую ракету, разработанную и собранную внутри компании. Испытание стало первым в США лётным тестом гиперзвукового двигателя такого типа. Несмотря на сложные погодные условия, запуск прошёл успешно с первой попытки.

CEO и сооснователь компании Сэсси Дагглби подчеркнула, что запуск стал доказательством работоспособности технологии вне лабораторных условий: «Мы четыре года испытывали двигатель на стенде в Хьюстоне, но теперь показали, что он готов к реальному применению».

Что такое RDRE и чем он отличается

Использованный двигатель — Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE), или «вращающийся детонационный ракетный двигатель». Он отличается от традиционных за счёт более высокой энергоэффективности, компактных размеров и потенциально в 10 раз меньшей стоимости.

По данным Venus Aerospace, технология может применяться как в военных, так и в гражданских целях. В случае успешной коммерциализации она позволит преодолевать межконтинентальные расстояния в разы быстрее. Например, полёт из Лос-Анджелеса в Токио может занять менее двух часов вместо нынешних одиннадцати.

Следующий этап — объединение с прямоточным двигателем

Venus также разрабатывает гибридную силовую установку на базе RDRE и прямоточного двигателя. Такая комбинация позволит самолётам взлетать с обычных полос и выходить на гиперзвуковую скорость без использования ракетных ускорителей. Целевой срок первого полёта — 2030-е годы. В компании считают, что это даст Venus лидерство в новой категории высокоскоростной авиации.

По словам Дагглби, каждый скачок в скорости транспортных технологий приносил с собой глобальные перемены: «Переход от поездов к автомобилям, затем к самолётам и реактивным двигателям всегда приводил к росту связности, а вместе с ней — к экономическому и политическому развитию».

Рынок гиперзвуковых технологий — один из самых быстрорастущих

Venus Aerospace готовится к следующему раунду финансирования. По прогнозам, мировой рынок гиперзвуковых решений превысит $12 млрд уже к 2030 году. Основной спрос формируют оборонная отрасль, космические стартапы и крупные авиаперевозчики.