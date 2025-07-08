Компания Lenovo нарушает многолетнюю традицию, выпуская первый в истории бренда белый ноутбук ThinkPad. До этого линейка бизнес-ноутбуков оставалась верной классическому матово-черному дизайну.

«White Moonlight» — новый этап для ThinkPad

Новую модель назвали «White Moonlight» . Её презентация пройдёт 11 июля – интересно, что пока только в Китае, что наводит на мысли о пробном запуске.

Техническое совершенство

Lenovo акцентирует внимание на допусках в 0,1 мм и точности до 0,1 градуса, позиционируя устройство как инженерный шедевр. Полные характеристики пока не раскрываются, но ожидается, что белый ThinkPad будет соответствовать топовым моделям 2025 года.

Среди возможных вариантов:





Процессоры Intel Core Ultra 200-й серии (включая платформы vPro и Evo)

(включая платформы vPro и Evo) Чипы AMD Ryzen AI PRO 300-й серии

ThinkPad редко отходил от строгого дизайна — за исключением нескольких серебристых версий. Новый цветовой вариант может стать поворотным моментом для бренда.

Некоторые поклонники, впрочем, уже выражают сожаление по поводу отсутствия фирменного красного трекпоинта TrackPoint — символа классического ThinkPad.





Главный вопрос — станет ли белый ThinkPad революционным продуктом или просто перекрашенной версией существующих моделей. Также неизвестно, повлияет ли новый дизайн на цену.

Остаётся ждать официального анонса — возможно, Lenovo готовит один из самых неожиданных релизов в истории линейки.



