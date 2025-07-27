Компания Lenovo представила свой новый мини-ПК под названием Lecoo Mini Pro. Этот компактный ПК в алюминиевом корпусе отличается высокой производительностью благодаря процессору AMD Ryzen 7 8745H серии Hawk Point с интегрированной графикой Radeon 780M.

При необходимости мощность устройства можно увеличить до 70 Вт, что позволяет ему эффективно решать не только офисные задачи, но и более ресурсоемкие задачи. Конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и два разъема M.2 PCIe 4.0 для твердотельных накопителей. Производитель также позаботился о тихой системе охлаждения на основе двух турбовентиляторов, уровень шума которой не превышает 32 дБ.

Для подключения периферийных устройств и мониторов предусмотрены два порта USB 4, два USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и даже два порта Ethernet со скоростью 2.5 Гбит/с. Lecoo Mini Pro поддерживает Wi-Fi 6 и совместим с внешними видеокартами (eGPU), что значительно расширяет его возможности в играх и графических приложениях.

Базовая версия мини-ПК стоит 377 долларов (29 990 руб.). Информация о доступности в других странах пока отсутствует.



