До сих пор Apple и Samsung избегали лобового столкновения при релизах своих флагманов. Но с выходом складного iPhone в 2026 году ситуация изменится: впервые устройства обеих компаний окажутся в одном временном окне, и конкуренция обострится как никогда.

Как Apple и Samsung делили календарь раньше

Флагманская серия Samsung Galaxy S традиционно выходит в январе–феврале. Складные Galaxy Z Fold и Z Flip появляются летом, ближе к июлю или августу. Apple же проводит презентации новых iPhone строго осенью — обычно в сентябре.

Такой график устраивал обе компании: они не мешали друг другу и могли получать максимум внимания от СМИ и покупателей. Однако всё меняется с выходом нового поколения iPhone в 2026 году.

Первый складной iPhone выйдет осенью 2026 года

По информации The Information, Apple представит первый складной iPhone одновременно с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — осенью 2026 года. Устройство будет выполнено в формате «книжки» с 5,7-дюймовым внешним экраном и почти 8-дюймовым основным дисплеем внутри.

В свою очередь, стандартный iPhone 18 и более доступный iPhone 18e выйдут только весной 2027 года. Это подтверждает стратегию Apple по поэтапному релизу устройств — впервые за всю историю линейки iPhone.

Столкновение релизов: iPhone против Galaxy Z и Galaxy S

Релиз складного iPhone осенью будет напрямую конкурировать с Galaxy Z Fold и Flip, которые Samsung обычно выпускает летом. Такая близость во времени может подорвать интерес к корейским устройствам, особенно среди тех, кто готов подождать, чтобы увидеть, чем ответит Apple.

А весенний запуск iPhone 18 и 18e в 2027 году, скорее всего, совпадёт с релизом серии Galaxy S27 — это создаст ещё один перекрёст конкуренции, которого раньше не было. До этого у Samsung был «чистый» релиз без угрозы со стороны новых iPhone.

Для чего Apple всё это делает?

Скорее всего, Apple таким образом хочет оптимизировать продажи, растянув релизы шести моделей iPhone на несколько сезонов. Это позволит дольше удерживать интерес к линейке и эффективно распределить маркетинговые ресурсы.

Но у такой стратегии есть побочный эффект: она втягивает Apple в прямую борьбу с Samsung на всех фронтах — и в премиум-сегменте, и в складных форм-факторах, и даже в бюджетной категории.