Samsung официально подтвердила, что в этом году выпустит свой первый трифолд-смартфон, однако до сих пор не объявляла точную дату презентации. Теперь, согласно новому отчету издания The Korea Herald, премьера устройства состоится уже на этой неделе — на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) 2025, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кёнджу, Южная Корея.

Компания пока не определилась с окончательным названием новинки. По слухам, устройство может получить имя Galaxy G Fold или Galaxy Z TriFold.

По информации источников, Samsung выпустит крайне ограниченное количество устройств — от 50 000 до 200 000 штук в рамках первой производственной партии.

Также сообщается, что стартовая цена смартфона составит около 2 800 долларов, что примерно на тысячу дороже, чем у Galaxy Z Fold7 на момент его запуска.

Продажи будут ограничены несколькими ключевыми рынками, среди которых — Китай, Южная Корея, США и ОАЭ.



