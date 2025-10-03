После запуска трёх новых складных устройств несколько месяцев назад, Samsung собирается представить как минимум два новых. Один из них будет складываться втрое, а второй — это модель, предназначенная только для китайского рынка, которую компания начала тизерить.

Анонс Samsung W26 состоится 11 октября, и, как и его предшественники W24 и W25, новинка, скорее всего, будет основана на актуальной серии Galaxy Z Fold — в данном случае на Galaxy Z Fold 7. В тизере показан силуэт смартфона: он сохранит фирменное оформление линейки с чёрным и красным цветами корпуса и золотой рамкой.

По данным инсайдеров, аппаратная часть W26 не будет отличаться от Galaxy Z Fold 7: чип Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти. Смартфон выйдет с оболочкой One UI 8.0 и обещанием до семи поколений обновлений Android.

Ожидаемые характеристики:

Внешний OLED-экран — 6,5 дюйма

Основной складной OLED-дисплей — 8 дюймов

Сканер отпечатков сбоку

Корпус с защитой IP48 и усиленной рамкой Armor Aluminum

Батарея, предположительно, 4400 мА·ч с поддержкой 25 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки

Камеры:





Основная — 200 МП с OIS

Ультраширокая — 12 МП с автофокусом

Телефото — 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS

Две фронтальные камеры по 10 МП

Из прочих функций ожидаются стереодинамики, поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, NFC и порт USB 3.2 Type-C.