Пользователи часто игнорируют советы экспертов по безопасности, продолжая подключать смартфоны к любым доступным зарядным устройствам в общественных местах. Но теперь с Android 16 Google предлагает встроенное решение для защиты гаджетов при зарядке — функция, которая блокирует новые подключения через USB-порт, пока телефон заблокирован.

Android 16 помогает безопасно заряжать телефон в общественных местах

Новая система безопасности, встроенная в Android 16, автоматически запрещает установку новых USB-устройств, если смартфон находится в заблокированном состоянии. Это направлено на предотвращение атак с помощью вредоносных периферийных устройств, подключаемых через порт зарядки. Теперь физические попытки взлома смартфона с помощью USB-подключений будут пресечены ещё до того, как пользователь разблокирует устройство.

Как работает защита USB в Android 16

В рамках новой функции — режима Advanced Protection Mode (APM) — передача данных через USB будет полностью отключена, пока телефон заблокирован. При этом процесс зарядки устройства продолжит работать в обычном режиме, но подключение внешних аксессуаров, таких как клавиатуры или флешки, будет невозможно до момента разблокировки. Ранее для подобной защиты приходилось устанавливать сторонние приложения, получившие в народе название “USB-презервативы”.

Технология APM основана на механизмах, впервые представленных в Android 12, и усовершенствованных в Android 15 в рамках режима полной блокировки. Главное новшество Android 16 заключается в том, что защита активируется автоматически — пользователю не нужно ничего настраивать. При попытке подключения подозрительного устройства на экране появится предупреждение о “подозрительной активности через USB”.

Дополнительные меры безопасности в Android 16

Помимо блокировки USB-устройств, режим Advanced Protection Mode предусматривает ряд других функций для повышения уровня безопасности:

Запрет на установку приложений методом сторонней загрузки (sideloading).

Ограничение использования сетей 2G для защиты от перехвата данных.

Обязательное применение технологии Memory Tagging Extension (MTE) для приложений.

Блокировка подключения к открытым сетям Wi-Fi в общественных местах.

Хотя в финальной версии Android 16 пока не появилось удобной кнопки для включения этих настроек, анализ кода APK, проведённый Android Authority, подтвердил их наличие в Android 16 Beta 4. Полноценный запуск функции ожидается в ближайшее время.

Защита без лишних хлопот

Важно отметить: если периферийное устройство уже было подключено к телефону до активации защиты, Android 16 не будет принудительно разрывать соединение. Блокировка распространяется только на новые подключения, что исключает риск заражения устройства вредоносным ПО во время зарядки в общественных местах. Таким образом, пользователи смогут спокойно заряжать свои смартфоны даже в незнакомых местах без страха потерять данные или повредить устройство.

Как только Advanced Protection Mode станет доступен для управления вручную, практика безопасной зарядки станет нормой для всех пользователей Android.