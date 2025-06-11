Как и ожидалось, Google выпустила первую стабильную версию Android 16 для своей линейки устройств Pixel. Обновление уже доступно в виде OTA для телефонов начиная с серии Pixel 6, а также для планшета Pixel Tablet.

Список устройств, получивших Android 16:

  • Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a
  • Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a
  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet
  • Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel 8a
  • Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold и Pixel 9a

Некоторые ключевые функции Android 16 пока не включены в стабильный релиз. Например, визуальная тема Material 3 Expressive и режим рабочего стола (Desktop mode) появятся позже.

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Google также выпустила бета-версию Android 16 QPR 2, ориентированную на разработчиков. Она уже включает новый режим рабочего стола, который требует подключения к внешнему монитору через DisplayPort. В этом режиме пользователи могут запускать несколько приложений с возможностью изменения размеров окон. Присутствует панель задач и доступ к списку установленных приложений.

Подключённые телефоны работают независимо от внешнего дисплея. В случае с Pixel Tablet сессия рабочего стола может растягиваться сразу на оба экрана — планшет и внешний дисплей, что позволяет перемещать элементы между ними.

Стабильная версия Android 16 также добавляет поддержку адаптивных приложений, которые корректно масштабируются в зависимости от размера экрана, ориентации и форм-фактора устройства. Это особенно важно для складных устройств. Уведомления из одного приложения теперь будут группироваться, чтобы не загромождать пространство.

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Обновление системы уведомлений теперь группирует уведомления от одного приложения, уменьшая визуальный шум. Введены Live Updates — динамичные уведомления о текущих действиях, таких как навигация, вызов такси или доставка еды. Они отображаются на экране блокировки и в панели статуса.

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Для пользователей слуховых аппаратов появился новый переключатель управления, отображающий заряд батареи, пресеты, выбор микрофона и контроль громкости. Также теперь можно переключиться на микрофон телефона для лучшего захвата голоса в шумной обстановке.

Функция Advanced Protection усиливает защиту персональных данных от онлайн-атак, вредоносных приложений, подозрительных сайтов и мошеннических звонков.

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На планшетах появится возможность открывать и изменять размер окон в интерфейсе, напоминающем рабочий стол. Эта функция будет доступна позже в этом году на поддерживаемых устройствах.

Среди других нововведений Android 16: пользовательские сочетания клавиш, скриншоты с поддержкой HDR, адаптивное управление частотой обновления экрана и усовершенствованная проверка личности.

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