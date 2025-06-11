Как и ожидалось, Google выпустила первую стабильную версию Android 16 для своей линейки устройств Pixel. Обновление уже доступно в виде OTA для телефонов начиная с серии Pixel 6, а также для планшета Pixel Tablet.

Список устройств, получивших Android 16:

Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold и Pixel 9a

Некоторые ключевые функции Android 16 пока не включены в стабильный релиз. Например, визуальная тема Material 3 Expressive и режим рабочего стола (Desktop mode) появятся позже.

Google также выпустила бета-версию Android 16 QPR 2, ориентированную на разработчиков. Она уже включает новый режим рабочего стола, который требует подключения к внешнему монитору через DisplayPort. В этом режиме пользователи могут запускать несколько приложений с возможностью изменения размеров окон. Присутствует панель задач и доступ к списку установленных приложений.

Подключённые телефоны работают независимо от внешнего дисплея. В случае с Pixel Tablet сессия рабочего стола может растягиваться сразу на оба экрана — планшет и внешний дисплей, что позволяет перемещать элементы между ними.

Стабильная версия Android 16 также добавляет поддержку адаптивных приложений, которые корректно масштабируются в зависимости от размера экрана, ориентации и форм-фактора устройства. Это особенно важно для складных устройств. Уведомления из одного приложения теперь будут группироваться, чтобы не загромождать пространство.

Обновление системы уведомлений теперь группирует уведомления от одного приложения, уменьшая визуальный шум. Введены Live Updates — динамичные уведомления о текущих действиях, таких как навигация, вызов такси или доставка еды. Они отображаются на экране блокировки и в панели статуса.

Для пользователей слуховых аппаратов появился новый переключатель управления, отображающий заряд батареи, пресеты, выбор микрофона и контроль громкости. Также теперь можно переключиться на микрофон телефона для лучшего захвата голоса в шумной обстановке.

Функция Advanced Protection усиливает защиту персональных данных от онлайн-атак, вредоносных приложений, подозрительных сайтов и мошеннических звонков.

На планшетах появится возможность открывать и изменять размер окон в интерфейсе, напоминающем рабочий стол. Эта функция будет доступна позже в этом году на поддерживаемых устройствах.

Среди других нововведений Android 16: пользовательские сочетания клавиш, скриншоты с поддержкой HDR, адаптивное управление частотой обновления экрана и усовершенствованная проверка личности.