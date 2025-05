На фоне подготовки к анонсу новых видеокарт Battlemage на выставке Computex, в сети появилось фото фирменного аркадного автомата Intel ARCade. Устройство использует графический процессор Arc A770 прошлого поколения, но оказалось отключённым и неисправным. Об этом сообщил пользователь X (Twitter) под ником Haze, опубликовав снимок машины на одном из кампусов Intel.

Маркетинг с историей и простой в реальности

Аркадные автоматы ARCade — не новинка. Их можно было увидеть на крупных игровых событиях вроде DreamHack. Стилизованные под ретро-кабины, они комплектовались двумя джойстиками и кнопками для файтингов, таких как Street Fighter или Tekken. Внутри, как отмечает автор снимка, установлен NUC 12 Extreme с GPU, визуально похожим на Intel Arc A770 Limited Edition из серии Alchemist.

Сейчас автомат не функционирует — на экране отображается ошибка загрузки: “A Bootable Device Has Not Been Detected”, а на корпусе закреплена записка «Не работает». Судя по сообщению, сбой вызван отсутствием загрузочного носителя, что потенциально легко устраняется.

Ждём Battlemage на Computex

Хотя Intel в последние месяцы сократила агрессивный маркетинг своих GPU, интерес к линейке Arc сохраняется. Ожидается, что на Computex 2025 компания представит модели B580 с 24 ГБ памяти, а также возможный флагман B770 на базе ядра BMG-G31. Появление новой версии ARCade с графикой Battlemage также не исключено — особенно если Intel захочет возродить интерес к оригинальной идее.