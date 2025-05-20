Компания MediaTek официально подтвердила разработку нового мобильного процессора на базе 2-нм техпроцесса. Об этом объявили в ходе выступления на выставке Computex 2025. Таким образом, MediaTek становится одним из первых игроков, кто делает шаг в сторону следующего крупного технологического скачка после 3 нм.

Первые в гонке за 2 нм?

Сейчас в индустрии уже используются 3-нм чипы, но производители и потребители всё чаще смотрят в сторону 2 нм — следующего рубежа в энергоэффективности и производительности. Обычно первопроходцем новых узлов становится Apple, используя передовые техпроцессы TSMC. Однако пока неясно, перейдёт ли iPhone на 2-нм уже в следующем поколении — есть шанс, что Apple останется на улучшенном 3-нм узле N3P для чипа A20 из-за логистики и стоимости.

Если это произойдёт, MediaTek может стать первым, кто выведет на рынок полноценный 2-нм мобильный SoC.

Tape-out уже в сентябре — массовое производство в 2026 году

По заявлению MediaTek, финальный tape-out нового чипа состоится в сентябре 2025 года. Это означает, что к тому моменту будет завершён финальный дизайн, готовый к передаче на производство. Тайминг совпадает с планами TSMC: массовый выпуск по техпроцессу N2 должен стартовать во второй половине 2026 года.

Название чипа не раскрывается, но по слухам, речь идёт о флагманском Dimensity 9600. Информации о его характеристиках пока нет — в силу ранней стадии проекта и длительного времени до запуска.

MediaTek готовится к сегменту «ультра-премиум»

Компания традиционно считалась производителем более доступных альтернатив Qualcomm. Но с переходом на 2 нм ситуация может измениться. Производство по 2-нм техпроцессу TSMC будет дорогим: уже сейчас прогнозируется рост стоимости пластин на 10% по сравнению с 3 нм. Это может сделать Dimensity 9600 самым дорогим чипом в истории MediaTek.

Новая глава Android-флагманов

Если всё пойдёт по плану, первые смартфоны на базе 2-нм SoC от MediaTek могут появиться к концу 2026 года. Это станет важным этапом в развитии мобильных технологий и серьёзным заявлением компании в премиум-сегменте Android-устройств.